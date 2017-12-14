В черный список WADA попали 300 российских спортсменов

Источник: Reuters

По информации издания, имена россиян были упомянуты в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Предполагается, что тесты на допинг этих 300 атлетов, сданные с 2012 по 2015 год, были отмечены как отрицательные. В список вошли представители как зимних, так и летних видов спорта. Директор отдела расследований WADA Гюнтер Юнгер предоставит данные по спортсменам 25 федерациям.

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Копия документа также была передана комиссии Самуэля Шмида перед оглашением вердикта Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян на Олимпийские игры 2018 года. Комиссия во главе со Шмидом расследовала информацию о государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему.

5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года за нарушение антидопинговых правил. Выступить в южнокорейском Пхенчхане смогут только спортсмены, доказавшие свою «чистоту».