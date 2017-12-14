Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин: Россия сама виновата в допинговом скандале
Татуировка американца привела врачей в замешательство
МОК снял с двукратной олимпийской чемпионки обвинения в допинге
Назван лучший по качеству жизни город России
Британский совет моды запустит линию экстренной помощи моделям
СМИ: Пользователи ЕС обсудили фигуры гимнасток из США и России
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей
«УАЗ» с автоматом: первый тест-драйв
Путин нашел виноватых в отстранении россиян от ОИ
Названо место проведения финала Кубка России
Мелания Трамп появилась на публике в коротком изумрудном пальто
Сальма Хайек рассказала о домогательствах Харви Вайнштейна
Как не заболеть раком груди: совет от врачей
Австралиец завещал свое тело полигону с разлагающимися непогребенными трупами
Глава антинаркотического союза сообщил о состоянии Даны Борисовой
Пенсии поднимут на 30% ряду россиян
Фоторепортажи
11«Спартак» разгромил ЦСКА в московском дерби
16В Москве открылся официальный магазин атрибутики ЧМ-2018
17:00 (мск), источник: Lenta.Ru

В черный список WADA попали 300 российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отправило в международные спортивные федерации имена 300 действующих российских спортсменов, подозреваемых в употреблении допинга. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщает Inside the Games.

Источник: Reuters

По информации издания, имена россиян были упомянуты в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Предполагается, что тесты на допинг этих 300 атлетов, сданные с 2012 по 2015 год, были отмечены как отрицательные. В список вошли представители как зимних, так и летних видов спорта. Директор отдела расследований WADA Гюнтер Юнгер предоставит данные по спортсменам 25 федерациям.

Читайте также
Путин нашел виноватых в отстранении россиян от ОИ

Копия документа также была передана комиссии Самуэля Шмида перед оглашением вердикта Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян на Олимпийские игры 2018 года. Комиссия во главе со Шмидом расследовала информацию о государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему.

5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года за нарушение антидопинговых правил. Выступить в южнокорейском Пхенчхане смогут только спортсмены, доказавшие свою «чистоту».

В ноябре МОК по результатам расследования о допинге в российском спорте лишил Россию 10 наград ОИ-2014 в Сочи и первого места в медальном общекомандном зачете.

МОК вляпался в полугрязную историю
Во время загрузки произошла ошибка.
11 декабря© Ньюстюб
Президент Чехии выступил против лишения России ЧМ-2021 по биатлону
Путин нашел виноватых в отстранении россиян от ОИ
Названо место проведения финала Кубка России
Биатлонисты Украины выступили против бойкота соревнований в РФ
Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира в Анси
Гол в ворота «Спартака» номинирован на самый красивый в ЛЧ
Определились соперники «Зенита» по предсезонным матчам
Российским хоккеистам поставили задачу выиграть золото ОИ
Новости
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
Что ждет российский рынок недвижимости в 2018 году?
Завершение строительства оставшихся домов «СУ-155» потребует 49 млрд рублей
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Леди
Образы Рианны, которые вдохновляют на модные подвиги Рианна — одна из немногих знаменитостей, которые не боятся показаться смешными: она смело примеряет на себя все самые остромодные вещи и сочетает несочетаемое
Дети
5 особенностей детских садов в российской глубинке Оказалось, что между деревенскими и городскими детскими садами немало отличий
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь