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14:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин нашел виноватых в отстранении россиян от ОИ

Президент Владимир Путин, комментируя решение Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить отечественных атлетов, заявил, что Россия сама отчасти виновата в сложившейся ситуации. Об этом он сказал на большой пресс-конференции, его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

Источник: РИА "Новости"

«Во-первых, надо прямо сказать, что мы отчасти сами в этом виноваты, потому что дали повод для этого. А во-вторых, считаю, что этим поводом воспользовались не совсем честным образом, мягко говоря. Ни в одной системе права мира коллективная ответственность не предусматривается», — отметил Путин.

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Президент подчеркнул, что скандал в олимпийском движении раздувается в преддверии российского внутриполитического календаря. «Тем не менее, случаи принятия допинга нашими спортсменами зафиксированы. Но мы знаем, что не они одни в этом замечены», — добавил он.

5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года за нарушения антидопинговых правил. Выступить в южнокорейском Пхенчхане смогут только спортсмены, доказавшие свою «чистоту».

Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

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