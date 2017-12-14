Путин нашел виноватых в отстранении россиян от ОИ

Источник: РИА "Новости"

«Во-первых, надо прямо сказать, что мы отчасти сами в этом виноваты, потому что дали повод для этого. А во-вторых, считаю, что этим поводом воспользовались не совсем честным образом, мягко говоря. Ни в одной системе права мира коллективная ответственность не предусматривается», — отметил Путин.

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Президент подчеркнул, что скандал в олимпийском движении раздувается в преддверии российского внутриполитического календаря. «Тем не менее, случаи принятия допинга нашими спортсменами зафиксированы. Но мы знаем, что не они одни в этом замечены», — добавил он.

5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года за нарушения антидопинговых правил. Выступить в южнокорейском Пхенчхане смогут только спортсмены, доказавшие свою «чистоту».