Робот сел за руль и повез олимпийский огонь

Источник: Reuters

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Сначала робот сел за руль и провез факел на автомобиле, а затем пронес его пешком по территории Корейского института науки и технологий. Доехав до картонной стены, он прорезал в ней дыру, через которую передал огонь своему создателю — профессору О Чун-хо.

Рост робота HUBO составляет около полутора метров, он способен совершать 65 шагов в минуту. Основное его предназначение — спасательные операции.

На предстоящих Играх-2018 HUBO поучаствует в качестве волонтера: он будет помогать спортсменам в олимпийской деревне, встречать гостей в аэропорту, а также поддерживать участников на стадионах.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ZHGZxvBrn-E?controls=0&showinfo=0?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В мае сообщалось, что олимпийский огонь на Играх в Токио-2020 года зажгут с летающего автомобиля. Японская компания Toyota уже объявила о выделении на разработку машины 42,5 миллиона иен (375 тысяч долларов).