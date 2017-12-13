Олимпийский рейс: 200 россиян поедут в Пхенчхан

Источник: Газета.Ру

На зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане — 2018 могут отправиться более 200 российских спортсменов. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков озвучил эту цифру 12 декабря, сразу по завершении ежегодного Олимпийского собрания, на котором было принято окончательное решение о том, что отечественные атлеты отправятся на Игры-2018, несмотря на вынужденную необходимость отказаться от своего флага и выступать под нейтральным.

Если быть точным, в данный момент у россиян имеется 208 лицензий для выступления на главных стартах четырехлетия, однако нет гарантии того, что все эти потенциальные участники Олимпиады-2018 получат допуск от Международного олимпийского комитета (МОК).

Дело в том, что из-за сурового решения данной международной организации отстранить всю сборную России от Игр в Пхенчхане по причине многочисленных допинговых нарушений, поехать на статусные соревнования смогут только те атлеты, кто не имел ранее проблем с употреблением запрещенных веществ и в настоящее время не находится под подозрением у Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Таким образом, прежде чем получить окончательное «добро» на участие, спортсменам нужно не только выполнить нормативы, но и пройти дополнительную процедуру проверки, чтобы доказать, что они «чисты» как в плане допинга, так и в плане своей репутации за всю прошлую карьеру.

Руководитель службы информации ОКР Константин Выборнов еще во время Олимпийского собрания поведал журналистам о том, как именно будет формироваться состав так называемой сборной «олимпийцев из России», которые выступят в Пхенчхане-2018 под нейтральным флагом.

«Раньше мы сами отправляли списки спортсменов в МОК. Теперь же МОК будет самостоятельно выбирать из списка, сформированного нашими федерациями (никто уже ничего не отправляет) с участием рабочей группы, которая будет создана специально для этих целей.

Ведь МОК не может знать во всех деталях, кто, например, из наших хоккеистов может поехать или не должен. Эти списки составит квалифицированная группа. Дальше они будут отправляться в МОК.

Из этих списков выбирают и присылают приглашения. И каждый спортсмен, который приглашение получил, выбирает, едет он или нет, — пояснил Выборнов.

Критерии допуска спортсменов к Играм-2018 все еще являются предметом беспокойства в спортивных федерациях России, как признался в интервью «Газете.Ru» президент Федерации сноуборда России (ФСР) Денис Тихомиров.

«Основное облегчение наступит только тогда, когда мы увидим списки и узнаем, кто точно поедет на Игры-2018. Может, появятся какие-то дополнительные критерии по допуску спортсменов в Пхенчхан — этого пока никто не знает».

Напомним, ФСР уже 9 декабря, за три дня до Олимпийского собрания, объявила о том, что рекомендует своим атлетам ехать на Игры даже под нейтральным флагом.

Сами спортсмены (не только сноубордисты, но и представители самых различных видов спорта) неоднократно заявляли, что для них возможность поехать на Олимпиаду — это не только шанс добиться каких-то индивидуальных достижений в нейтральном статусе, но и способ показать всему миру силу своей страны, несмотря на колоссальное давление извне.

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Так, опытнейший хоккеист сборной России Павел Дацюк без колебаний назвал решение Олимпийского собрания отпустить спортсменов на Игры «правильным»:

«Единогласно приняли правильное решение — нужно ехать и все доказывать. Сомнения по разного рода решениям были, но, главное, была надежда, что мы поедем, хоть и без флага, но мы будем доказывать и сделаем все, чтобы устроить праздник для россиян. Россия всегда по-спортивному злая, а эта ситуация даст еще больше сил и мотивации, тем более, мы увидим еще больше наших соотечественников с флагами на трибунах, — приводит слова спортсмена ТАСС.

Судя по всему, руководство страны воспринимает «нейтральную» поездку атлетов в Пхенчхан-2018 в таком же ключе. Во всяком случае, призовые за удачные выступления в Южной Корее будут выдаваться атлетам от государства точно так же, как если бы они защищали флаг своей страны.

Об этом сообщил Тихомиров — также в интервью «Газете.Ru»:

«Выдача призовых от государства тем спортсменам, которые завоюют медали в Пхенчхане под нейтральными цветами, будет проходить в том же формате, что и раньше, при российском флаге.