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08:51 (мск), источник: ТАСС

Мутко: Россия не смирится с санкциями комиссии МОК в отношении участников Игр в Сочи

МОСКВА, 13 декабря. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Россия не может смириться и согласиться с санкциями комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда в отношении российских участников Игр в Сочи. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

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Комиссия Освальда на данный момент пожизненно отстранила от участия в Олимпиадах 31 российского спортсмена.

«Принятое решение не говорит о том, что мы будем признавать результаты комиссии Освальда, которые продолжают штамповаться практически ежедневно, мы не можем с этим смириться и согласиться, — заявил Мутко. — Мы не видим никаких серьезных доказательств, есть только слова [Григория] Родченкова и [Ричарда] Макларена, и мы будем оказывать всю возможную поддержку в защите чести, достоинства и имени наших спортсменов. Нужно быть вместе и понимать, что за многими решениями есть определенные цели, в том числе и ослабить российский спорт. Все это должны понимать и видеть эти угрозы».

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В июле 2016 года МОК создал две комиссии, которые изучают данные расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Макларена о допинге в российском спорте. Первая, под руководством Освальда, занималась перепроверкой допинг-проб участников Игр-2014, а специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида расследовала причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами.

По итогам решений данных комиссий 5 декабря МОК вынес решение о приостановлении членства ОКР, что привело к запрету на участие сборной России на Олимпиаде-2018 под национальным флагом. При этом организация сохранила возможность для чистых спортсменов выступить на Олимпийских играх при соблюдении требований специальной комиссии по допинг-контролю и при отсутствии в прошлом наказаний за допинговые нарушения.

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