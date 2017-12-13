Мутко: Россия не смирится с санкциями комиссии МОК в отношении участников Игр в Сочи

«Принятое решение не говорит о том, что мы будем признавать результаты комиссии Освальда, которые продолжают штамповаться практически ежедневно, мы не можем с этим смириться и согласиться, — заявил Мутко. — Мы не видим никаких серьезных доказательств, есть только слова [Григория] Родченкова и [Ричарда] Макларена, и мы будем оказывать всю возможную поддержку в защите чести, достоинства и имени наших спортсменов. Нужно быть вместе и понимать, что за многими решениями есть определенные цели, в том числе и ослабить российский спорт. Все это должны понимать и видеть эти угрозы».
В июле 2016 года МОК создал две комиссии, которые изучают данные расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Макларена о допинге в российском спорте. Первая, под руководством Освальда, занималась перепроверкой допинг-проб участников Игр-2014, а специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида расследовала причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами.
По итогам решений данных комиссий 5 декабря МОК вынес решение о приостановлении членства ОКР, что привело к запрету на участие сборной России на Олимпиаде-2018 под национальным флагом. При этом организация сохранила возможность для чистых спортсменов выступить на Олимпийских играх при соблюдении требований специальной комиссии по допинг-контролю и при отсутствии в прошлом наказаний за допинговые нарушения.