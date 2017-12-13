Мутко: Россия не смирится с санкциями комиссии МОК в отношении участников Игр в Сочи

«Принятое решение не говорит о том, что мы будем признавать результаты комиссии Освальда, которые продолжают штамповаться практически ежедневно, мы не можем с этим смириться и согласиться, — заявил Мутко. — Мы не видим никаких серьезных доказательств, есть только слова [Григория] Родченкова и [Ричарда] Макларена, и мы будем оказывать всю возможную поддержку в защите чести, достоинства и имени наших спортсменов. Нужно быть вместе и понимать, что за многими решениями есть определенные цели, в том числе и ослабить российский спорт. Все это должны понимать и видеть эти угрозы».