Жуков: Выступление на Олимпиаде без гимна и флага является ущемлением прав человека

Источник: РИА "Новости"

Исполком МОК, рассмотрев итоги работ комиссий под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида, которые перепроверяли допинг-пробы российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи и анализировали информацию о возможном государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему, принял 5 декабря решение о допуске «чистых» атлетов из России на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане. Они смогут выступить под олимпийским флагом и в статусе «спортсменов-олимпийцев из России» (OAR). Гимн России звучать не будет.

«Считаю, что это не только нарушение принципов олимпийского движения, олимпийской хартии, но и ущемление прав и свобод человека. Человек имеет право представлять свою страну, и никто его этого права не должен лишать. Мы тоже об этом говорили с коллегами из Международного олимпийского комитета», — сказал Жуков.

Он отметил, что МОК принял беспрецедентное решение и пошел на некоторые уступки. Так, хотя российские атлеты будут выступать под олимпийским флагом, все-таки это будут «Олимпийские спортсмены из России», и это будет всем видно на их форме.

«Второе — наши спортсмены получили возможность выступать во всех видах соревнований, как в индивидуальных, так и в командных. Думаю, что это серьезная уступка МОК. Большую роль, думаю, тут сыграла Женя Медведева, которая сказала членам исполкома МОК, что «я мечтаю выступить за свою страну на Олимпиаде в индивидуальных соревнованиях, но я также мечтаю выступить и за мою команду», — сказал глава ОКР.