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09:13 (мск), источник: Р-Спорт

Жуков: Иски отстраненных от Олимпиады спортсменов будут рассмотрены в ближайшее время

НОВОСИБИРСК, 13 дек — РИА Новости. Все российские спортсмены, отстраненные дисциплинарной комиссией Международного олимпийского комитета (МОК) за нарушение антидопинговых правил, подали иски в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне они будут рассмотрены в ближайшее время, заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Источник: РИА "Новости"

Ранее МОК отстранил российских спортсменов на основании выводов комиссии во главе с Денисом Освальдом, которая занималась перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпиады-2014 в Сочи. По итогам работы комиссии Россия лишилась 11 наград домашних Игр и потеряла первое место в медальном зачете.

«Думаю, что все эти дела, конечно, будут рассматриваться в спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. Все наши спортсмены подали эти иски, им оказывается квалифицированная юридическая помощь, и думаю, что в ближайшее время эти дела будут рассматриваться», — сказал Жуков в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

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Он отметил, что главное сейчас, когда до Олимпиады в Корее осталось всего два месяца, максимально быстро рассмотреть в судах иски спортсменов, которые претендуют на участие в ней.

«До Олимпиады осталось два месяца, и сейчас нужно по максимуму быстро рассмотреть иски наших спортсменов, отстраненных, во-первых комиссией Освальда, во-вторых, иски за повторные необоснованные наказания», — сказал глава ОКР.

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