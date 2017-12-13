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07:57 (мск), источник: ТАСС

WSJ: Власти США начали расследование в связи с выбором Рио-де-Жанейро столицей ОИ-2016

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Американские власти начали расследование в связи с подозрениями в коррупции при выборе бразильского города Рио-де-Жанейро столицей Олимпиады 2016 года. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal.

По сведениям ее источников, в разбирательстве участвуют подразделение ФБР в Нью-Йорке, а также сотрудники прокуратуры мегаполиса. Журналисты издания ознакомились с относящейся к данному делу повесткой о даче показаний и предоставлении документов. Она была направлена в августе в штат Флорида бразильскому предпринимателю.

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В публикации констатируется, что ранее расследование на этот счет начали бразильские и французские власти. Они якобы больше года обращались к США с просьбой присоединиться к этому процессу. Как отмечает издание, американское «расследование сосредоточено на обвинениях в возможном подкупе перед голосованием, а также коррупции при заключении касающихся Олимпиады 2016 года выгодных контрактов, в том числе относительно прав на трансляцию и продажу продукции».

Кроме того, американскую сторону интересуют «сведения по поводу финансовых транзакций, связанных с заявкой Рио-де-Жанейро на проведение игр, контактов с бывшими ключевыми членами Международного олимпийского комитета, а также контрактов с предпринимателями о предоставлении услуг» во время соревнований в бразильском городе.

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