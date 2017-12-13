WSJ: Власти США начали расследование в связи с выбором Рио-де-Жанейро столицей ОИ-2016

По сведениям ее источников, в разбирательстве участвуют подразделение ФБР в
В публикации констатируется, что ранее расследование на этот счет начали бразильские и французские власти. Они якобы больше года обращались к США с просьбой присоединиться к этому процессу. Как отмечает издание, американское «расследование сосредоточено на обвинениях в возможном подкупе перед голосованием, а также коррупции при заключении касающихся Олимпиады 2016 года выгодных контрактов, в том числе относительно прав на трансляцию и продажу продукции».
Кроме того, американскую сторону интересуют «сведения по поводу финансовых транзакций, связанных с заявкой