Газзаев указал на важность обеспечения атлетов на ОИ-2018 высококлассными сопровождающими

Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее во вторник Олимпийское собрание Олимпийского комитета России (ОКР) поддержало заявление российских спортсменов, которые готовы выступить на Олимпийских играх 2018 года в нейтральном статусе, решение было принято единогласно.

«Очень важно теперь организовать спортсменам, решившим ехать на Олимпиаду, группу специалистов, которые обеспечивали бы их сопровождение на соревнованиях. В этой группе должны быть высококлассные специалисты — тренеры, медики, администраторы, хозяйственники. Это позволит нашим атлетам организованно и успешно выступить на Олимпиаде», — заявил Газзаев.

По его словам, также «необходимо составить грамотную заявку для каждого спортсмена, принявшего решение участвовать в Играх». «Нужно определить и довести заявку до логического завершения, это очень важно, ведь у спортсменов будет двойной допинг-контроль», — отметил он.

5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство ОКР, что не позволяет сборной РФ выступить на Играх 2018 года в Пхенчхане под национальным флагом. МОК обвинил Россию в систематическом нарушении антидопинговых правил, в частности, на зимних Играх 2014 года в Сочи. При этом МОК намерен соблюдать права чистых спортсменов: атлеты, которые будут соответствовать предложенным критериям, выступят на играх в статусе «олимпиец из России» под флагом с пятью разноцветными кольцами.