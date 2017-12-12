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19:04 (мск), источник: ТАСС

Рабочая группа ОКР полетит в Лозанну для обсуждения с МОК вопроса участия атлетов РФ в ОИ

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Рабочая группа Олимпийского комитета России (ОКР) обсудит с Международным олимпийским комитетом (МОК) детали участия российских спортсменов в Олимпийских играх в Пхёнчхане, рабочая группа вылетит в Лозанну 13 декабря. Об этом сообщила заместитель министра спорта РФ Наталья Паршикова на совместном заседании рабочих групп временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Сейчас создана рабочая группа [ОКР], которая уже завтра вылетает [в Лозанну] для обсуждения с Международным олимпийским комитетом тонкостей, деталей участия наших спортсменов в Олимпийских играх в [Южной] Корее», — сказала Паршикова.

Она напомнила, что 22 декабря Международный паралимпийский комитет должен вынести решение по участию российских паралимпийцев в Играх-2018. По ее словам, Министерство спорта РФ ожидает, что решение будет схожим с решением МОК. «Мы ожидаем подобное решение, типичное решение и для участия нашей паралимпийской сборной команды. Сейчас прорабатываем этот вопрос», — сказала Паршикова.

МОК 5 декабря временно приостановил членство Олимпийского комитета России в организации, что привело к запрету на участие сборной России в Олимпиаде-2018 под национальным флагом. При этом МОК сохранил возможность для чистых спортсменов выступить на предстоящих Играх при соблюдении требований специальной комиссии по допинг-контролю и при отсутствии в прошлом наказаний за допинговые нарушения. МОК будет самостоятельно формировать список спортсменов. Во вторник Олимпийское собрание Олимпийского комитета России единогласно поддержало решение российских спортсменов выступить на Олимпийских играх 2018 года в нейтральном статусе.

Олимпиада пройдет в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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