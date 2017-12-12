Рабочая группа ОКР полетит в Лозанну для обсуждения с МОК вопроса участия атлетов РФ в ОИ

Источник: ИТАР-ТАСС

«Сейчас создана рабочая группа [ОКР], которая уже завтра вылетает [в Лозанну] для обсуждения с Международным олимпийским комитетом тонкостей, деталей участия наших спортсменов в Олимпийских играх в [Южной] Корее», — сказала Паршикова.

Она напомнила, что 22 декабря Международный паралимпийский комитет должен вынести решение по участию российских паралимпийцев в Играх-2018. По ее словам, Министерство спорта РФ ожидает, что решение будет схожим с решением МОК. «Мы ожидаем подобное решение, типичное решение и для участия нашей паралимпийской сборной команды. Сейчас прорабатываем этот вопрос», — сказала Паршикова.

МОК 5 декабря временно приостановил членство Олимпийского комитета России в организации, что привело к запрету на участие сборной России в Олимпиаде-2018 под национальным флагом. При этом МОК сохранил возможность для чистых спортсменов выступить на предстоящих Играх при соблюдении требований специальной комиссии по допинг-контролю и при отсутствии в прошлом наказаний за допинговые нарушения. МОК будет самостоятельно формировать список спортсменов. Во вторник Олимпийское собрание Олимпийского комитета России единогласно поддержало решение российских спортсменов выступить на Олимпийских играх 2018 года в нейтральном статусе.