Собрание дает «добро»: российские спортсмены едут на Олимпиаду

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«Поехать надо ради будущего»

Исполком МОК, рассмотрев итоги работ комиссий под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида, которые перепроверяли допинг-пробы российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи и анализировали информацию о возможном государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему, принял 5 декабря решение о допуске «чистых» атлетов из России на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане под олимпийским флагом и в статусе «спортсменов-олимпийцев из России» (OAR).

Владимир Путин 6 декабря заявил, что «никакой блокады» тем российским олимпийцам, которые захотят принять участие в Играх, никто объявлять не будет. «Они на протяжении всей карьеры готовятся к этим стартам, для них это очень важно, поэтому, исходя из этих соображений, мы, конечно, не будем никому ничего запрещать», — сказал президент России.

Но и до этого момента ряд спортивных и общественных деятелей высказался в поддержку участия россиян в зимней Олимпиаде. «Российские спортсмены должны ехать на Олимпиаду, потому что мы наказаны, потому что такой скандал, потому что на нас санкции — сказала заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. — Как вы думаете, почему (глава ОКР Александр) Жуков говорит: “Извините нас”? Самый приличный человек, которого я знаю. Он говорит, что мы в конце Игр сможем выйти со своим флагом, и все нападки на нас будут закончены. Разве ради будущего не нужно этого сделать, поехать? У нас уже были войны, уже столько народа легло, зачем судьбы людей рушить?».

Затем стали высказываться спортсмены — иногда поодиночке, иногда путем голосования внутри команды, иногда за них выступала федерация. Так, за участие в Олимпиаде под нейтральным флагом выступили российские лыжники, керлингисты, федерации горнолыжного спорта и сноуборда, фристайла, Союз конькобежцев России, российская Ассоциация зимних олимпийских видов спорта. Во время выступления в Финал Гран-при по фигурному катанию о намерении выступить на Олимпиаде заявили чемпионы Сочи в командном турнире, серебряные медалисты Игр-2014 в парном катании Ксения Столбова и Федор Климов.

В понедельник свое слово высказала комиссия спортсменов ОКР. Она поддержала решение тех российских атлетов, которые выразили готовность участвовать в зимних Играх.

Мы постарались собрать максимум мнений. Большинство спортсменов хотят участвовать в Олимпиаде. Комиссия поддержала тех спортсменов, которые решили участвовать в Играх, и уважает мнение тех, кто по различным причинам не будет этого делать. Глава комиссии, олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая

«Всем будет оказана поддержка»

Таким образом, окончательное слово оставалось за олимпийским собранием. Все, кто на нем выступал — а это были Александр Жуков, Татьяна Тарасова, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин и другие — призвали поддержать спортсменов в их желании выступить на Играх в Пхенчхане.

«В 1992 году у нас уже была эпопея с белым олимпийским флагом, — сказал Карелин. — Кто под ним выступал, поднимите руки. От этого ваши медали стали менее русскими? На мой взгляд, всё просто и до боли понятно: ребята, если вас так сильно сейчас травмирует мнение тех, кто в безответном информационном пространстве пишет о вас, выключите его. Езжайте на Олимпиаду, мы все очень просим вас об этом. Мы вас туда делегируем, а государство дает вам такую возможность. Это очень важное решение: вы завоевали это право, вы прошли отбор, вы должны ехать и участвовать».

В итоге олимпийское собрание единогласно выступило за поддержку заявления комиссии спортсменов. Собрание призвало ОКР принять меры к обеспечению участия спортсменов в Олимпиаде-2018, а также оказать поддержку тем атлетам, которые не получат приглашения МОК на участие в Играх или откажутся от них.

«Всем спортсменам, которые примут участие в Олимпиаде или не примут по каким-то причинам, будет оказана поддержка — и юридическая, и финансовая, и моральная со стороны министерства спорта, — сказал глава ведомства Павел Колобков. — Уверен, что наши спортсмены, кто поедет, изъявит такое желание, будут полностью поддержаны и обеспечены всем необходимым для участия в соревнованиях».

Жуков, в свою очередь, отметил, что ОКР получил письмо из МОК о создании рабочей группы по вопросам участия спортсменов из России в зимней Олимпиаде.

Мы, в свою очередь, создали команду, которая ориентировочно поедет 15 декабря в Лозанну, чтобы обсудить весь комплекс вопросов. Например, какой будет порядок допуска наших спортсменов на Олимпиаду. Мы надеемся, что все сильнейшие, ведущие спортсмены смогут поехать. Думаю, что МОК заинтересован, чтобы сильнейшие спортсмены России приняли участие, чтобы наша хоккейная сборная поехала в сильнейшем составе, наши фигуристы. Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков

«Мы переворачиваем страницу»

«Хочу сказать и выразить огромное спасибо вам за то, что поверили и приняли решение. Дай бог, что мы вернем наш флаг на Игры», — сказал нападающий сборной России Илья Ковальчук, поблагодарив, таким образом, олимпийское собрание со стороны спортсменов. Патриарх отечественного олимпийского движения Виталий Смирнов заявил, что «собрание приняло правильное решение».

«Оно нам дает возможность принять участие в Олимпийских играх, дает возможность представить наших спортсменов на международной арене. Мы переворачиваем страницу и после этого уже выясняем все юридические положения. Бойкот — это не выход. Это новые санкции и проблемы для наших спортсменов. Практика показывает, что большинство спортсменов участвуют в Олимпийских играх только раз в жизни. Я приветствую решение олимпийского собрания», — заключил он.

Поддержали позицию олимпийского собрания и в Кремле. «Президент Путин сказал, если вы помните, это было на прошлой неделе, он сказал, что, по его мнению, никто не должен чинить препятствий тем спортсменам, которые пожелают поехать под нейтральным флагом, и он сказал, что исходя из этой позиции, он ожидает олимпийское собрание, где и должно быть принято соответствующее решение. Сейчас олимпийское собрание состоялось, решение принято, таким образом, можно только говорить о его поддержке», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.