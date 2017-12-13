Колобков: Мы готовы к тому, что на ОИ-2018 могут быть провокации, негатив

«Должны быть выработаны такие механизмы, чтобы спорт был вне политики. Сейчас все наши спортсмены нуждаются в поддержке. Мы готовы к тому, что на Играх могут быть провокации, негатив. Все спортсмены, которые приняли это решение (участвовать в ОИ), получат всю поддержку от государства. Те спортсмены, которые отстранены, также получат всю поддержку и в юридическом поле, и во всем остальном. Я уверен, что из всей этой ситуации мы выйдем сильными, и все случившееся сделает нас только сильнее и крепче», — сказал Колобков в ходе заседания в Совете Федерации.