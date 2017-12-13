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10:48 (мск), источник: Р-Спорт

Колобков: Мы готовы к тому, что на ОИ-2018 могут быть провокации, негатив

МОСКВА, 12 дек — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Министр спорта России Павел Колобков заявил, что российские спортсмены должны быть готовы к провокациям и негативу в их адрес во время Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане, но государство готово их поддержать.

Источник: Reuters

«Должны быть выработаны такие механизмы, чтобы спорт был вне политики. Сейчас все наши спортсмены нуждаются в поддержке. Мы готовы к тому, что на Играх могут быть провокации, негатив. Все спортсмены, которые приняли это решение (участвовать в ОИ), получат всю поддержку от государства. Те спортсмены, которые отстранены, также получат всю поддержку и в юридическом поле, и во всем остальном. Я уверен, что из всей этой ситуации мы выйдем сильными, и все случившееся сделает нас только сильнее и крепче», — сказал Колобков в ходе заседания в Совете Федерации.

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Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря временно отстранил Олимпийский комитет России (ОКР), при этом «чистые» российские спортсмены смогут выступить на Играх в Южной Корее в статусе «спортсменов-олимпийцев из России» под олимпийским флагом после одобрения специальной комиссии.

Комиссия спортсменов ОКР в понедельник заявила о поддержке тех российских атлетов, которые выразили готовность принять участие в Олимпиаде-2018. Их заявление было единогласно поддержано на олимпийском собрании во вторник.

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