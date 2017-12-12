Кооператив «Олимпиада». Как МОК будет выбирать сборную России

Источник: Спорт-Экспресс

Одной недели после «черного» лозаннского вторника хватило руководству нашей страны и российским спортсменам для того, чтобы избавиться от шока после лишения сборной национального флага и согласиться на поездку в Пхенчхан на условиях МОК. Но этот же срок оказался слишком маленьким для международных чиновников, чтобы конкретизировать систему отбора «олимпийских спортсменов из России». В итоге менее чем за два месяца до церемонии открытия Олимпиады ни один из наших спортсменов не может быть уверен, что выйдет на старт Игр-2018, даже если выполнит все спортивные и антидопинговые критерии.

НА УСМОТРЕНИЕ КОМИССИИ

Антироссийские санкции МОК делают Игры в Корее похожими не на главные соревнования четырехлетия, а на закрытое частное мероприятие. Олимпийские чиновники собираются раздавать приглашения на него в режиме wild card. Оспорить вердикт комиссии по допуску под руководством Валери Фурнерон будет невозможно, даже если бывшему министру спорту Франции просто не понравится выражение лица кого-то из российских спортсменов, и его на этом основании обойдут приглашением в Пхенчхан. Это принципиально иная ситуация, чем та, через которую летом этого года прошли наши «нейтральные легкоатлеты» и которая прошлым летом использовалась для отсева россиян перед Рио-2016.

На сей раз никакие заявки на участие от россиян не предполагаются (во всяком случае пока). На сегодня единственный обозначенный критерий касается допинговой темы (отсутствия дисквалификаций в прошлом и достаточного количества сданных проб). И естественно, кандидат должен выполнить норматив отбора на ОИ в своем виде спорта. Все остальное — на усмотрении госпожи Фурнерон и ее коллег. Другое дело, что деятельность комиссии по допуску так или иначе окажется публичной, и ей все равно придется как-то обосновывать свои действия. И совсем уж циничные решения, вроде отказа в wild card для чистых от подозрений звезд нашего спорта вроде лыжника Сергея Устюгова или фигуристки Евгении Медведевой, грозят скандалом уже не только с Россией, но и со спонсорами.

Логика подсказывает, что в ближайшее время должен быть обнародован набор правил, которыми будет руководствоваться комиссия, формируя сборную OAR — «олимпийских атлетов из России». После этого эти критерии (а не отсутствие приглашений конкретным спортсменам) можно будет оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS). Это дает шанс спортсменам с допинговой историей, вроде конькобежцев Павла Кулижникова и Дениса Юскова, а также прыгуна с трамплина Дмитрия Васильева. Само собой, Фурнерон не будет давать wild card пожизненно дисквалифицированным участникам Олимпиады в Сочи. Но и здесь у лыжника Александра Легкова, скелетониста Александра Третьякова и их товарищей по несчастью присутствует надежда на победу в суде. Хотя и очень слабая.

НЕРВНЫЕ НЕДЕЛИ

Для того, что избежать обвинений в предвзятости, комиссии по допуску придется придумать объективный спортивный критерий отбора российских кандидатов на wild card (например рейтинг Кубка мира в тех видах спорта, где он ведется) или довериться нашим национальным федерациям. Последние, в отличие от Олимпийского комитета России, не дисквалифицированы, и теоретически ничто не мешает МОК запросить у них списки кандидатов. Вариант с рейтингом Кубка мира окончательно обесценивает наши внутренние чемпионаты и решения тренерских советов. Но выбора у нас нет.

Особняком стоят командные виды спорта — хоккей и керлинг — где никакого индивидуального рейтинга не может быть по определению. Допуск на Игры при этом все равно будет носить личный характер. Из этого тупика Фурнерон не выбраться без помощи наших национальных федераций, которым должна быть предоставлена возможность сформировать команды из «атлетов из России» по своему усмотрению. При этом МОК оставит за собой право блокировать кандидатуру любого из внесенных в заявку игроков с возможностью его замены.

Что бы не придумала комиссия по допуску, наших спортсменов ждут очень нервные несколько недель, когда на фоне всех переживаний и ожиданий придется выступать на ответственных стартах ради рейтинговых очков или наград с титулами, которые Фурнерон будет сложно игнорировать. При этом еще не закончила работу комиссия Освальда, которая может оставить дома еще несколько «сочинцев». Ожидаются заседания CAS уже по вынесенным вердиктам и по отмене критерия о «допинговой истории», благодаря которым последняя надежда на Пхенчхан у трех десятков россиян будет сохраняться до последнего момента.