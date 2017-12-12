Александр Жуков: Решение МОК по России не является компромиссом

Источник: Спорт-Экспресс

Наталья МАРЬЯНЧИК

из Олимпийского комитета

— Как вы относитесь к решению Олимпийского собрания не препятствовать спортсменам, которые поедут в Пхенчхан-2018 выступать без флага и гимна?

Смирнов: — Мы приняли решение, которое отвечает интересам наших спортсменов. Главное, что они смогут принять участие в очередных Олимпийских играх и реализовать свою долголетнюю подготовку. Наше участие в Играх не исключает текущих судебных процессов, мы продолжаем отстаивать свои интересы там, где, на наш взгляд, были приняты несправедливые решения. Но главное, что сейчас наш спорт остается в русле мирового олимпийского движения. Бойкот — это абсолютно точно путь в никуда. Будут новые санкции, будут проблемы с участием в будущих Олимпийских играх. У многих спортсменов такой шанс выпадает вообще раз в жизни. Поэтому я приветствую решение Олимпийского собрания и считаю его абсолютно верным.

— Можно ли назвать решение МОК по России компромиссом?

Жуков: — Комиссия МОК сделала однозначный вывод о том, что в России никогда не было государственной поддержки допинга. В этой связи, я не вполне понимаю, почему наши спортсмены должны будут выступать на Играх без флага и гимна. Это несправедливое, дискриминирующее решение, которое почему-то накладывает на наших олимпийцев принцип коллективной ответственности. Поэтому о компромиссе тут речи не идет.

— У вас есть понимание, как технически будет выглядеть участие наших спортсменов в Олимпиаде? Например, кто будет определять состав команды?

Жуков: — Прямо сейчас это выглядит так, что МОК будет приглашать тех или иных спортсменов. Определять это будет комиссия под руководством Валери Фурнерон в соответствие со своими критериями. Мы внутри ОКР уже создали рабочую группу, которая 15 декабря поедет в Лозанну и будет обсуждать с комиссией МОК все текущие вопросы. Думаю, МОК заинтересован, чтобы наши сильнейшие спортсмены — хоккеисты, фигуристы и другие — в Пхенчхане выступили. Параллельно мы будем обсуждать вопросы формы и прочие моменты.

— Как вы относитесь сейчас к Григорию Родченкову?