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15:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Александр Жуков: Решение МОК по России не является компромиссом

Пресс-конференция президента Олимпийского комитета России Александра Жукова и главы Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталия Смирнова после Олимпийского собрания, на котором единогласно было принято решение об участии наших спортсменов в Игра-2018 в Пхенчхане без флага и гимна.

Источник: Спорт-Экспресс

Наталья МАРЬЯНЧИК
из Олимпийского комитета

— Как вы относитесь к решению Олимпийского собрания не препятствовать спортсменам, которые поедут в Пхенчхан-2018 выступать без флага и гимна?

Смирнов: — Мы приняли решение, которое отвечает интересам наших спортсменов. Главное, что они смогут принять участие в очередных Олимпийских играх и реализовать свою долголетнюю подготовку. Наше участие в Играх не исключает текущих судебных процессов, мы продолжаем отстаивать свои интересы там, где, на наш взгляд, были приняты несправедливые решения. Но главное, что сейчас наш спорт остается в русле мирового олимпийского движения. Бойкот — это абсолютно точно путь в никуда. Будут новые санкции, будут проблемы с участием в будущих Олимпийских играх. У многих спортсменов такой шанс выпадает вообще раз в жизни. Поэтому я приветствую решение Олимпийского собрания и считаю его абсолютно верным.

— Можно ли назвать решение МОК по России компромиссом?

Жуков: — Комиссия МОК сделала однозначный вывод о том, что в России никогда не было государственной поддержки допинга. В этой связи, я не вполне понимаю, почему наши спортсмены должны будут выступать на Играх без флага и гимна. Это несправедливое, дискриминирующее решение, которое почему-то накладывает на наших олимпийцев принцип коллективной ответственности. Поэтому о компромиссе тут речи не идет.

— У вас есть понимание, как технически будет выглядеть участие наших спортсменов в Олимпиаде? Например, кто будет определять состав команды?

Жуков: — Прямо сейчас это выглядит так, что МОК будет приглашать тех или иных спортсменов. Определять это будет комиссия под руководством Валери Фурнерон в соответствие со своими критериями. Мы внутри ОКР уже создали рабочую группу, которая 15 декабря поедет в Лозанну и будет обсуждать с комиссией МОК все текущие вопросы. Думаю, МОК заинтересован, чтобы наши сильнейшие спортсмены — хоккеисты, фигуристы и другие — в Пхенчхане выступили. Параллельно мы будем обсуждать вопросы формы и прочие моменты.

— Как вы относитесь сейчас к Григорию Родченкову?

Жуков: — Здесь лучше всего процитировать доклад Самуэля Шмида. Там дана исчерпывающая характеристика господину Родченкову и его коллегам. Эти люди в целях получения материальной выгоды распространяли допинговые препараты среди наших спортсменов, а затем обещали скрыть следы их употребления. Я считаю, что своими действиями они нанесли колоссальный ущерб нашему спорту и всему олимпийскому движению.

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