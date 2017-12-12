На Олимпиаду поедут семь спортсменов из Ленобласти

Правда, для этого им нужно получить приглашение от ВАДА.

Имена спортсменов Александр Дрозденко не уточнил. Также неизвестны виды спорта, в которых будут выступать представители Ленобласти.

Губернатор отметил, что область гордится своими талантами во всех видах спорта.