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15:47 (мск), источник: ivbg.ru

На Олимпиаду поедут семь спортсменов из Ленобласти

Александр Дрозденко на проходящей в эти минуты пресс-конференции рассказал, что на Олимпийские игры поедут семь спортсменов из Ленобласти.

Правда, для этого им нужно получить приглашение от ВАДА.

Имена спортсменов Александр Дрозденко не уточнил. Также неизвестны виды спорта, в которых будут выступать представители Ленобласти.

Губернатор отметил, что область гордится своими талантами во всех видах спорта.

Напомним, спортсмены отстраненной от Олимпиады российской сборной решили ехать на игры под нейтральным флагом. Об этом рассказала глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Софья Великая на заседании ОКР.

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