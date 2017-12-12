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15:15 (мск), источник: ТАСС

Первый канал будет транслировать с Олимпийских игр соревнования с участием россиян

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Первый канал будет транслировать с Олимпийских игр 2018 года соревнования, в которых примут участие российские спортсмены. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе телеканала.

«Соревнования по тем видам спорта, в которых будут принимать участие российские спортсмены, конечно же, будем транслировать», — сказала собеседница агентства.

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Во вторник Олимпийское собрание Олимпийского комитета России (является высшим руководящим органом ОКР) поддержало заявление российских спортсменов, которые готовы выступить на Олимпийских играх 2018 года в нейтральном статусе. Решение было принято единогласно.

5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) временно приостановил членство ОКР в организации, что привело к запрету на участие сборной России на Олимпиаде-2018 под национальным флагом. При этом МОК сохранил возможность для «чистых» спортсменов выступить на Олимпийских играх при соблюдении требований специальной комиссии по допинг-контролю и при отсутствии в прошлом наказаний за допинговые нарушения. МОК будет самостоятельно формировать список спортсменов.

Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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