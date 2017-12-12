ZASPORT подготовит форму для нейтральных российских спортсменов

«Я очень рада, что наши спортсмены едут на Олимпиаду, сегодня было принято это решение, которое я считаю абсолютно правильным, — сказала Задорина. — Могу сказать, ZASPORT сделает все для того, чтобы предоставить олимпийцам экипировку в соответствии с требованиями МОК. В эту пятницу в Лозанне будет совещание с нашим участием на этот счет».