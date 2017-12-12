ZASPORT подготовит форму для нейтральных российских спортсменов

Во вторник Олимпийское собрание ОКР приняло единогласное решение поддержать заявление российских спортсменов, которые намерены выступить на Играх-2018 в нейтральном статусе.
«Я очень рада, что наши спортсмены едут на Олимпиаду, сегодня было принято это решение, которое я считаю абсолютно правильным, — сказала Задорина. — Могу сказать, ZASPORT сделает все для того, чтобы предоставить олимпийцам экипировку в соответствии с требованиями МОК. В эту пятницу в Лозанне будет совещание с нашим участием на этот счет».
Российские спортсмены лишены возможности выступить на Олимпиаде-2018 под национальным флагом по причине временно приостановленного членства ОКР в составе Международного олимпийского комитета. При этом чистые спортсмены получат допуск к Играм, список этих атлетов позднее будет сформирован МОК.
Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.