Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Политолог: поездка Путина в Сирию стала для Запада потрясением
Ветеран семь дней ходил к врачам, получал отказ и умер
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии певицы Леры Массквы
Основатель «Пятерочки» запустил проект, который начал со скандала
В стиле ретро: Пелагея экспериментирует с нарядами
Политолог: поездка Путина в Сирию стала для Запада потрясением
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
Жеребьёвка ЛЕ для РФ в СМИ Запада: Заклятый враг братского клуба
Гол Сергачёва признан лучшим моментом россиян в НХЛ (видео)
В стиле ретро: Пелагея экспериментирует с нарядами
Элизабет Херли в роскошном платье пришла на ужин в Париже
Названа самая пьющая страна Европы
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Минобороны ответил на словесные угрозы США самолетам России
С россиян предложили собирать больше сборов
Фоторепортажи
18Кошмарный антирекорд «Спартака»
12Гвардиола обыграл Моуринью в манчестерском дерби
13:17 (мск), источник: ТАСС

Олимпийское собрание выступило за участие атлетов РФ в Играх-2018 в нейтральном статусе

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Олимпийское собрание Олимпийского комитета России (ОКР) поддержало заявление российских спортсменов, которые готовы выступить в Олимпийских играх 2018 года в нейтральном статусе. Решение было принято единогласно, сообщил ТАСС источник в Олимпийском собрании.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Собрание проходит во вторник в здании ОКР. Олимпийское собрание является высшим руководящим органом ОКР.

В понедельник комиссия спортсменов ОКР составила единое заявление от лица российских атлетов, выступающих в зимних видах спорта, которое объясняет их позицию по вопросу участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане под нейтральным флагом.

Как следует из озвученного заявления, Олимпийское собрание "призывает уважительно относиться к каждому выбору и оказать поддержку спортсменам, которые поедут на Игры, тем, кто откажется, и тем, кого не пригласят [на Олимпиаду]".

Олимпийское собрание только выработало позицию ОКР относительно выступления российских спортсменов на Играх в нейтральном статусе, решение относительно участия в Олимпиаде каждый спортсмен будет принимать лично на основе приглашения, которое должно поступить от Международного олимпийского комитета (МОК).

5 декабря МОК временно приостановил членство ОКР в организации, что привело к запрету на участие сборной России на Олимпиаде-2018 под национальным флагом. При этом МОК сохранил возможность для чистых спортсменов выступить на Олимпийских играх при соблюдении требований специальной комиссии по допинг-контролю и при отсутствии в прошлом наказаний за допинговые нарушения. МОК будет самостоятельно формировать список спортсменов.

Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

Госдума России: МОК нарушил права российских атлетов
Во время загрузки произошла ошибка.
8 декабря© Ньюстюб
 Что сказал Глушаков о сопернике "Спартака" в лиге Европы
Кто из российских спортсменов точно может поехать на Олимпиаду
Легенды осени: сенсация «Локо» и зигзаги «Спартака»
5 проблем, которые России предстоит решить за полгода до ЧМ-2018
Жеребьёвка ЛЕ для РФ в СМИ Запада: Заклятый враг братского клуба
Гол Сергачёва признан лучшим моментом россиян в НХЛ (видео)
В бывшей команде Квята объяснили его неудачи в «Формуле-1»
Шайба россиянина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ
Агент попросил «Милан» аннулировать контракт вратаря клуба
Новости
Авто
В России появятся новые дорожные знаки Существенных реформ в области дорожных знаков не проводилось около 40 лет, говорят чиновники в правительстве
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
50-летнюю Николь Кидман «состарили» для съемок В новой криминальной драме голливудская звезда играет полицейского детектива
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
7 любимых брендов Меган Маркл Современные принцессы не носят пышных платьев и тиар, зато с удовольствием одеваются в масс-маркете и подают своим подданным хороший пример вкуса
Дети
Сергей Безруков показал редкое фото дочки Снимок полуторогодовалой Маши стал очень популярен в соцсетях.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь