Олимпийское собрание выступило за участие атлетов РФ в Играх-2018 в нейтральном статусе

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Собрание проходит во вторник в здании ОКР. Олимпийское собрание является высшим руководящим органом ОКР.

В понедельник комиссия спортсменов ОКР составила единое заявление от лица российских атлетов, выступающих в зимних видах спорта, которое объясняет их позицию по вопросу участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане под нейтральным флагом.

Как следует из озвученного заявления, Олимпийское собрание "призывает уважительно относиться к каждому выбору и оказать поддержку спортсменам, которые поедут на Игры, тем, кто откажется, и тем, кого не пригласят [на Олимпиаду]".

Олимпийское собрание только выработало позицию ОКР относительно выступления российских спортсменов на Играх в нейтральном статусе, решение относительно участия в Олимпиаде каждый спортсмен будет принимать лично на основе приглашения, которое должно поступить от Международного олимпийского комитета (МОК).

5 декабря МОК временно приостановил членство ОКР в организации, что привело к запрету на участие сборной России на Олимпиаде-2018 под национальным флагом. При этом МОК сохранил возможность для чистых спортсменов выступить на Олимпийских играх при соблюдении требований специальной комиссии по допинг-контролю и при отсутствии в прошлом наказаний за допинговые нарушения. МОК будет самостоятельно формировать список спортсменов.