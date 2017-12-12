Олимпийское собрание, которое примет решение об участии спортсменов РФ в ОИ, началось
МОСКВА, 12 дек —
МОСКВА, 12 дек —
На олимпийском собрании присутствуют президент ОКР Александр Жуков, члены исполкома ОКР, главы спортивных федераций, а также именитые спортсмены.
«Из 265 членов собрания на данный момент 239 человек зарегистрировались — кворум есть, и мы можем начать наше заседание. У нас присутствуют сборные хоккея, керлинга,
Исполком МОК 5 декабря временно отстранил ОКР, «чистые» российские спортсмены, участие которых должна одобрить специальная комиссия, смогут выступить на Играх в Южной Корее только в статусе «Олимпийских атлетов из России» под олимпийским флагом. Национальный гимн РФ на Играх исполняться не будет.