Олимпийское собрание, которое примет решение об участии спортсменов РФ в ОИ, началось

С приходом эпидсезона заботливые родители думают о том, как не дать ребенка в обиду «простудным» вирусам. Выстраиваются очереди в аптеках, из уст в уста кочуют всевозможные полезные советы и рецепты народной медицины. Педиатр Артем Кабанов рассказыват о том, как работают популярные методы профилактики простуды, и работают ли они вообще.