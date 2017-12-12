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11:25 (мск), источник: Р-Спорт

Олимпийское собрание, которое примет решение об участии спортсменов РФ в ОИ, началось

МОСКВА, 12 дек — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Олимпийское собрание Олимпийского комитета России (ОКР), на котором будет принято решение об участии российских спортсменов на Играх в Пхенчхане в 2018 году, началось в Москве.

Источник: РИА "Новости"

На олимпийском собрании присутствуют президент ОКР Александр Жуков, члены исполкома ОКР, главы спортивных федераций, а также именитые спортсмены.

«Из 265 членов собрания на данный момент 239 человек зарегистрировались — кворум есть, и мы можем начать наше заседание. У нас присутствуют сборные хоккея, керлинга, шорт-трека и фигурного катания. Олимпийское собрание ОКР объявляю открытым», — сказал Жуков в начале собрания.

Исполком МОК 5 декабря временно отстранил ОКР, «чистые» российские спортсмены, участие которых должна одобрить специальная комиссия, смогут выступить на Играх в Южной Корее только в статусе «Олимпийских атлетов из России» под олимпийским флагом. Национальный гимн РФ на Играх исполняться не будет.

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