Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Казахстанские паралимпийцы завоевали золотые медали на юношеских Азиатских играх
С 8-го по 14-е декабря в Дубай (ОАЭ) проходят юношеские Азиатские паралимпийские игры.
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С 8-го по 14-е декабря в Дубай (ОАЭ) проходят юношеские Азиатские паралимпийские игры.
Карагандинский пловец Роман Потапов занял первое место на дистанции 100 метров на спине. Пауэрлифтер Турсынай Кабыл в весовой категории до 41 кг выиграла золото. Отечественной спортсменке покорилась штанга весом в 51 кг. Отметим, что Турсынай была флагоносцем на открытии Азиатских игр.