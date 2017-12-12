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10:41 (мск), источник: Prosports.kz

Казахстанские паралимпийцы завоевали золотые медали на юношеских Азиатских играх

С 8-го по 14-е декабря в Дубай (ОАЭ) проходят юношеские Азиатские паралимпийские игры.

Карагандинский пловец Роман Потапов занял первое место на дистанции 100 метров на спине. Пауэрлифтер Турсынай Кабыл в весовой категории до 41 кг выиграла золото. Отечественной спортсменке покорилась штанга весом в 51 кг. Отметим, что Турсынай была флагоносцем на открытии Азиатских игр.

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