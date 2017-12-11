Источник: Новых обвинений Родченкову не предъявлялось

«Каких-либо новых заочных обвинений за последнее время Родченкову не предъявлялось. В деле по-прежнему фигурируют две статьи УК, которые озвучивались ранее», — сообщил источник.

В июне 2016 года СК РФ возбудил в отношении Родченкова уголовное дело по ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). В сентябре этого года он был объявлен в международный розыск, Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия о его заочном аресте. 8 ноября официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что СК возбудил новое уголовное дело в отношении Родченкова — о воспрепятствовании следствию.