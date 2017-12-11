Источник: Новых обвинений Родченкову не предъявлялось
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Новых обвинений информатору Всемирного антидопингового агентства Григорию Родченкову не предъявлялось. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом расследования.
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Новых обвинений информатору Всемирного антидопингового агентства Григорию Родченкову не предъявлялось. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом расследования.
«Каких-либо новых заочных обвинений за последнее время Родченкову не предъявлялось. В деле
Официальными комментариями агентство пока не располагает.
В июне 2016 года СК РФ возбудил в отношении Родченкова уголовное дело по ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). В сентябре этого года он был объявлен в международный розыск, Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия о его заочном аресте. 8 ноября официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что СК возбудил новое уголовное дело в отношении Родченкова — о воспрепятствовании следствию.
В 2006—2015 годах Родченков руководил антидопинговым центром России, а с конца 2015 года находится в США и является информатором WADA.