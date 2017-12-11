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14:38 (мск), источник: ИА REGNUM

49% граждан против участия сборной России в Олимпиаде-2018

Почти половина жителей России (49%) против поездки спортсменов на зимнюю Олимпиаду-2018 в Пхенчхане, где будет запрещено использовать национальную атрибутику. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru.

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За участие российских спортсменов в Олимпиаде-2018 в Южной Корее выступают более трети опрошенных (36%). 15% затруднились с ответом.

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Активнее всего право сборной России участвовать в Олимпиаде отстаивают молодые люди в возрасте 25—34 лет (38%).

Напротив, ярые противники поездки российских спортсменов в Пченчхан — это люди старше 45 лет (52%).

С такой категоричной позицией мужчины выступают чаще женщин (51 и 47% соответственно). Затруднились ответить 19%.

Граждане, выступающие в защиту участия сборной России в Зимней Олимпиаде 2018, говорят, что «спорт должен быть вне политики»; «чтобы развиваться, спортсменам нужна конкуренция»; «Чистые» спортсмены не должны страдать.

Противники поездки считают, что выступать под нейтральным флагом унизительно, России следует бойкотировать Олимпиаду 2018 и провести альтернативные игры.

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Опрос проведен 10—11 декабря 2017 года в 362 населенных пунктах во всех округах России. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1600 респондентов.

Как сообщало ИА REGNUM. 12 декабря Олимпийский комитет России примет окончательное решение об участии наших спортсменов в Олимпиаде 2018.

Напомним, 6 декабря Международный олимпийский комитет принял решение о полной дисквалификации участия сборной России в ОИ-2018 в Южной Корее из-за допингового скандала.

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