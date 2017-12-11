Церемония открытия Олимпиады-2018 может пройти при рекордно низкой температуре

В день открытия Олимпиады, 9 февраля, ожидается температура минус 14 градусов по Цельсию, что станет рекордом. На данный момент самой холодной является церемония открытия Олимпиады 1994 года в норвежском Лиллехаммере, где была зафиксирована температура минус 11 градусов.

Для организаторов ситуация осложняется тем, что на стадионе, где пройдет церемония открытия, нет крыши. Это объясняется желанием сэкономить время и деньги: строительство арены продолжалось два года, на нее было потрачено $58 млн. Организаторы планируют раздавать зрителям горячие пакеты и одеяла, а также ускорить процедуру досмотра на входе в стадион, который вмещает 35 тысяч зрителей.