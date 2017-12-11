Россияне приняли нейтральный флаг

Источник: Газета.Ру

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) поддержала отечественных атлетов, которые решили принять участие в зимних Олимпийских играх 2018 года. Об этом по итогам заседания комиссии, прошедшего 11 декабря, заявила председатель органа Софья Великая.

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«Сегодня мы провели заседание, обсуждали принятое Международным олимпийским комитетом (МОК) решение об участии наших спортсменов под нейтральным статусом. Задачей комиссии было собрать мнения и понять позиции наших спортсменов, что они думают об участии в Играх лично. Мы рассмотрели ряд обращений, видеосообщения тех, кто находится на соревнованиях, переговорили со всеми спортсменами зимних видов спорта.

Позиция спортсменов — большинство хотят участвовать в Олимпийских играх, — рассказала олимпийская чемпионка по фехтованию.

Также она попросила с уважением отнестись к решению спортсменов, выразивших желание выступить в Пхенчхане.

«Комиссия поддерживает мнение тех спортсменов, которые решили или решат выступать под нейтральным статусом, и уважает решение тех, кто не будет участвовать. Выбор сугубо индивидуален, попрошу российское общество отнестись к решению спортсменов с пониманием и уважением. Спортсмены прекрасно осознают, что не будет флага и герба страны, но они все равно представляют Россию», — передает слова Великой ТАСС.

Кроме того, она отметила, что на данный момент под нейтральным флагом в Южной Корее готовы выступить все спортсмены, которые ранее передали соответствующие сообщения в комиссию.

«Все готовятся и надеются выступить. Спортсменов, отказавшихся от Игр, на данный момент нет», — сообщила Великая.

По словам спортсменки, комиссией было подготовлено специальное обращение к президенту МОК Томасу Баху с просьбой пересмотреть решение комитета об отстранении российской сборной от Игр-2018.

«Мы подготовили обращение к Баху и исполкому МОК с просьбой пересмотреть решение», — заявила она, добавив, что в своим послании комиссия призывает Баха изменить вердикт относительно пожизненных дисквалификаций атлетов.

«Потому что спортсмены уже были наказаны и имеют право участвовать в Олимпиадах по всем тем нормам, которые прописаны в регламенте МОК», — пояснила Великая.

«Наша просьба к МОК — быть беспристрастными к выбору спортсменов на Олимпиаду, — заключила она. — Не хотим, чтобы приглашали пятых-шестых номеров команды, а лидеров — нет. Это основное, что мы хотим сказать в своем обращении».

В ходе своего выступления на заседании Великая также выразила поддержку члену комиссии — биатлонистке Ольге Зайцевой, которая ранее подверглась жестким санкциям со стороны МОК.

«Зайцева, чье дело рассматривается МОК, сама решила пока отказаться от участия в работе комиссии. Пользуясь случаем, хочу выразить ей слова поддержки. Надеемся, что в ближайшее время ситуация разрешится в нашу пользу», — сказала Великая.

Напомним, что окончательное решение по участию российских спортсменов в Олимпийских играх — 2018 в южнокорейском Пхенчхане будет вынесено на Олимпийском собрании, которое пройдет 12 декабря.

О намерении соревноваться уже заявили прыгуны с трамплина, лыжники, саночники, бобслеисты, мастера керлинга и фристайла.

Ранее МОК временно отстранил ОКР, запретив отечественным атлетам выступать на предстоящих Играх под российским флагом.

При этом принять участие в Олимпиаде-2018 даже в качестве нейтральных спортсменов смогут далеко не все россияне:

для этого им будет необходимо соблюсти все требования специальной антидопинговой комиссии, а также не иметь допингового прошлого. Позднее МОК самостоятельно огласит список российских атлетов, которые при желании могут стать участниками главных зимних стартов четырехлетия.

Соответствующие санкции комитет вынес в результате долгого расследования якобы существовавшей в России системы поддержки допинга на государственном уровне — по итогам разбирательств МОК также пожизненно отстранил вице-премьера России по вопросам спорта Виталия Мутко от участия в Олимпиадах в любом статусе.