Россияне приняли нейтральный флаг

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) поддержала отечественных атлетов, которые решили принять участие в зимних Олимпийских играх 2018 года. Об этом по итогам заседания комиссии, прошедшего 11 декабря, заявила председатель органа Софья Великая.
«Сегодня мы провели заседание, обсуждали принятое Международным олимпийским комитетом (МОК) решение об участии наших спортсменов под нейтральным статусом. Задачей комиссии было собрать мнения и понять позиции наших спортсменов, что они думают об участии в Играх лично. Мы рассмотрели ряд обращений, видеосообщения тех, кто находится на соревнованиях, переговорили со всеми спортсменами зимних видов спорта.
Позиция спортсменов — большинство хотят участвовать в Олимпийских играх, — рассказала олимпийская чемпионка по фехтованию.
Также она попросила с уважением отнестись к решению спортсменов, выразивших желание выступить в Пхенчхане.
«Комиссия поддерживает мнение тех спортсменов, которые решили или решат выступать под нейтральным статусом, и уважает решение тех, кто не будет участвовать. Выбор сугубо индивидуален, попрошу российское общество отнестись к решению спортсменов с пониманием и уважением. Спортсмены прекрасно осознают, что не будет флага и герба страны, но они все равно представляют Россию», — передает слова Великой ТАСС.
Кроме того, она отметила, что на данный момент под нейтральным флагом в Южной Корее готовы выступить все спортсмены, которые ранее передали соответствующие сообщения в комиссию.
«Все готовятся и надеются выступить. Спортсменов, отказавшихся от Игр, на данный момент нет», — сообщила Великая.
По словам спортсменки, комиссией было подготовлено специальное обращение к президенту МОК Томасу Баху с просьбой пересмотреть решение комитета об отстранении российской сборной от Игр-2018.
«Мы подготовили обращение к Баху и исполкому МОК с просьбой пересмотреть решение», — заявила она, добавив, что в своим послании комиссия призывает Баха изменить вердикт относительно пожизненных дисквалификаций атлетов.
«Потому что спортсмены уже были наказаны и имеют право участвовать в Олимпиадах по всем тем нормам, которые прописаны в регламенте МОК», — пояснила Великая.
«Наша просьба к МОК — быть беспристрастными к выбору спортсменов на Олимпиаду, — заключила она. — Не хотим, чтобы приглашали пятых-шестых номеров команды, а лидеров — нет. Это основное, что мы хотим сказать в своем обращении».
В ходе своего выступления на заседании Великая также выразила поддержку члену комиссии — биатлонистке Ольге Зайцевой, которая ранее подверглась жестким санкциям со стороны МОК.
«Зайцева, чье дело рассматривается МОК, сама решила пока отказаться от участия в работе комиссии. Пользуясь случаем, хочу выразить ей слова поддержки. Надеемся, что в ближайшее время ситуация разрешится в нашу пользу», — сказала Великая.
Напомним, что окончательное решение по участию российских спортсменов в Олимпийских играх — 2018 в южнокорейском Пхенчхане будет вынесено на Олимпийском собрании, которое пройдет 12 декабря.
О намерении соревноваться уже заявили прыгуны с трамплина, лыжники, саночники, бобслеисты, мастера керлинга и фристайла.
Ранее МОК временно отстранил ОКР, запретив отечественным атлетам выступать на предстоящих Играх под российским флагом.
При этом принять участие в Олимпиаде-2018 даже в качестве нейтральных спортсменов смогут далеко не все россияне:
для этого им будет необходимо соблюсти все требования специальной антидопинговой комиссии, а также не иметь допингового прошлого. Позднее МОК самостоятельно огласит список российских атлетов, которые при желании могут стать участниками главных зимних стартов четырехлетия.
Соответствующие санкции комитет вынес в результате долгого расследования якобы существовавшей в России системы поддержки допинга на государственном уровне — по итогам разбирательств МОК также пожизненно отстранил вице-премьера России по вопросам спорта Виталия Мутко от участия в Олимпиадах в любом статусе.
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