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13:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Софья Великая: Спортсмены сами сделают выбор об участии в Олимпиаде под флагом МОК

В понедельник в Москве прошло заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России, на котором обсуждалось решение Международного олимпийского комитета о допуске россиян на Игры в Пхенчхан под флагом МОК.

Источник: Спорт-Экспресс

Глава комиссии Софья Великая объяснила рекомендации, которые комиссия представит на Олимпийском собрании во вторник.

— Мы провели заседание комиссии спортсменов, обсуждали решение МОК об участии наших спортсменов в нейтральном статусе. Задачей комиссии было собрать мнения и понять позицию наших спортсменов, что они думают об участии в Играх лично. Мы рассмотрели ряд разных сообщений — видео и личных, общались со спортсменами по «скайпу», приняли письменные обращения. Старались собрать максимальное количество мнений. Позиция российских спортсменов — большинство хочет участвовать в Играх. Комиссия спортсменов поддержит тех, кто решит участвовать в Играх, а также уважает решение тех, кто примет решение не участвовать.

Выбор участия в Олимпийских играх среди приглашенных будет сугубо индивидуальным. Попрошу российское общество отнестись с пониманием и уважением к решениям спортсменов. Спортсмены понимают, что на Играх не будет национального флага и гимна, но они также понимают, какое серьезное решение они должны будут принять. Важно уважать решение спортсмена, потому что он защищает свою страну, не важно, будет он нести флаг воочию или нет, он все равно выступает страну, все будут знать, что этот спортсмен из Российской Федерации, все будут болеть за него. Так как болельщикам разрешено болеть за наших спортсменов, думаю, создать атмосферу полноценных Игр, как и в предыдущие годы, можно будет. Несмотря на такое несправедливое решение со стороны МОК.

Комиссия подготовила заявление, в котором говорится о готовности спортсменов участвовать в Олимпиаде в Пхенчхане. Заявление мы отдадим, чтобы его приняли к сведению участники олимпийского собрания, которое состоится завтра. И также мы подготовили обращение к президенту МОК Томасу Баху и исполкому МОК с просьбой пересмотреть решение, принятое МОК, о том, чтобы россияне участвовали в Играх без флага и гимна.

В нашем обращении к президенту и исполкому МОК есть просьба пересмотреть решение о пожизненной дисквалификации спортсменов. Так как некоторые спортсмены уже были дисквалифицированы и отбыли свое наказание и имеют полное право участвовать в Играх по всем нормам и правилам, которые прописаны в Олимпийской хартии. Так как у представителей других стран будет такая возможность.

В нашем обращении мы просим МОК быть беспристрастным в приглашении российских спортсменов на Олимпийские игры. Так как мы не хотим, чтобы получилась ситуация, когда приглашают 5−6-х номеров команды, а лидеры останутся дома. Будут составлены списки для МОК с информацией о лидерах.

Во вторник будет проходить Олимпийское собрание, на котором мы представим наше обращение. Оно будет учтено, потому что только на Олимпийском собрании будет принято окончательное решение. Комиссия только собирала мнения всех спортсменов, которые, возможно, будут участвовать в Играх-2018. Большинство спортсменов выступили за то, чтобы ехать в Пхенчхан, все виды спорта подтвердили свое желание. О фамилиях пока говорить некорректно, потому что пока нет приглашений от МОК и неясно, кому их решат отправить.

Елена СОБОЛЬ
из Москвы.

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