Организаторы зимней Паралимпиады-2018 в Пхенчхане представили дизайн медалей Игр

В основу дизайна медалей, так же как и в основу наград Олимпиады-2018, легли мотивы национальной культуры Кореи.

На лицевой стороне медали Паралимпийских игр изображены горизонтальные линии, четыре из которых выделяются и символизируют горы, облака, деревья и ветер. Кроме того, награды имеют надписи, выполненные шрифтом Брайля, который используется для чтения инвалидами по зрению. Ленты медалей выполнены из традиционных для Кореи тканей.