Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новые правила прохождения техосмотра вводятся с 1 января 2018
На лице американца выросли грибы
ФНС не вправе требовать долги фирмы с менеджера компании
Победителю «Евровидения-2017» пересадили сердце
В Киеве предупредили о войне, жертвой которой станет вся Украина
Толкалина с дочерью, Старшенбаум и другие: премьера «Вечеринки»
СМИ: «Первый канал» закрывает «Бабий бунт» с Ольгой Бузовой
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
Комиссия спортсменов ОКР просит МОК пересмотреть решение по РФ
Моуринью ударил бутылкой по голове вратаря соперников
Ева Лонгория появилась на публике в платье-комбинации
Поклонники сравнили Пелагею с Мэрилин Монро
Названа самая пьющая страна Европы
Татуировка американца привела врачей в замешательство
«Трагедия оборвала его жизнь»: погиб призер Олимпиады Потапов
Жена Саакашвили рассказала о планах Киева
Фоторепортажи
12Гвардиола обыграл Моуринью в манчестерском дерби
18Кошмарный антирекорд «Спартака»
13:27 (мск), источник: Р-Спорт

Организаторы зимней Паралимпиады-2018 в Пхенчхане представили дизайн медалей Игр

МОСКВА, 11 дек — Р-Спорт. Организаторы зимней Паралимпиады 2018 года в Пхенчхане на своем официальном сайте представили дизайн медалей, которые будут вручены будущим призерам Игр.

В основу дизайна медалей, так же как и в основу наград Олимпиады-2018, легли мотивы национальной культуры Кореи.

На лицевой стороне медали Паралимпийских игр изображены горизонтальные линии, четыре из которых выделяются и символизируют горы, облака, деревья и ветер. Кроме того, награды имеют надписи, выполненные шрифтом Брайля, который используется для чтения инвалидами по зрению. Ленты медалей выполнены из традиционных для Кореи тканей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Паралимпийские зимние игры пройдут с 9 по 18 марта 2018 года.

Жарче солнца: возлюбленная хавбека "Тоттенхэма", британская модель Руби Мэй
«Спартак» в ожидании «Арсенала» или «Атлетико»
СМИ: ПСЖ заинтересован в приобретении вратаря «Милана»
49% граждан против участия сборной России в Олимпиаде-2018
Моуринью ударил бутылкой по голове вратаря соперников
Чалову вручили премию лучшего молодого игрока года в РФПЛ
Нападающий «Астаны» интересен «Спартаку»
Поветкин заявил, что сдаст допинг-тесты после боя с Хаммером
Новости
Авто
Автомобили могут резко подорожать уже в январе Правительству предложили повысить с 2018 года утилизационный сбор на легковые машины на 87–125%
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Мария Шукшина возвращается на «Первый канал» с новым шоу Появились первые подробности нового проекта с популярной ведущей
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
Леди
Что положить под елку: 54 подарка не дороже 3 000 рублей Составляя праздничный гид, мы руководствовались только одним правилом: эти подарки мы с радостью получили бы или подарили своим близким
Дети
Наталья Подольская прокомментировала слухи о своей беременности Певица развеяла все домыслы поклонников
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь