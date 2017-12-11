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12:37 (мск), источник: Интерфакс

Большинство российских спортсменов захотели участвовать в ОИ на условиях МОК

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU — Большинство спортсменов РФ выразили желание участвовать в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, несмотря на статус — под олимпийским флагом, сообщила глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Софья Великая.

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«Переговорили со всеми спортсменами из всех зимних видов спорта. Большинство российских спортсменов хотят участвовать в Олимпиаде, комиссия спортсменов их поддержала Прошу отнестись российскую общественность с уважением и пониманием к решению», — сказала Великая журналистам после заседания комиссии в понедельник.

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Ранее МОК отстранил ОКР от участия в зимней Олимпиаде в Пхенчхане, российские спортсмены, которые будут допущены к соревнованиям, смогут выступить на Играх под нейтральным флагом.

Великая также сообщила, что комиссия спортсменов ОКР намерена обратиться к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху и исполкому МОК с просьбой пересмотреть решение о допуске россиян к участию в Олимпиаде-2018 года без российского флага и гимна.

«В обращении к Баху и МОК о пожизненной дисквалификации наших спортсменов мы просим пересмотреть решения комиссии Освальда, так как некоторые спортсмены уже были наказаны и отбыли дисквалификации и имеют возможность участвовать в ОИ по всем правилам регламента МОК. У спортсменов из других стран такая возможность есть», — добавила она.

«Мы просим МОК быть беспристрастными при допуске к Олимпиаде. Мы не хотим, чтобы сложилась ситуация, когда на Игры пригласят только пятые и шестые номера сборной, а лидеров нет», — отметила она.

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