Большинство российских спортсменов захотели участвовать в ОИ на условиях МОК

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«Переговорили со всеми спортсменами из всех зимних видов спорта. Большинство российских спортсменов хотят участвовать в Олимпиаде, комиссия спортсменов их поддержала Прошу отнестись российскую общественность с уважением и пониманием к решению», — сказала Великая журналистам после заседания комиссии в понедельник.

Ранее МОК отстранил ОКР от участия в зимней Олимпиаде в Пхенчхане, российские спортсмены, которые будут допущены к соревнованиям, смогут выступить на Играх под нейтральным флагом.

Великая также сообщила, что комиссия спортсменов ОКР намерена обратиться к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху и исполкому МОК с просьбой пересмотреть решение о допуске россиян к участию в Олимпиаде-2018 года без российского флага и гимна.

«В обращении к Баху и МОК о пожизненной дисквалификации наших спортсменов мы просим пересмотреть решения комиссии Освальда, так как некоторые спортсмены уже были наказаны и отбыли дисквалификации и имеют возможность участвовать в ОИ по всем правилам регламента МОК. У спортсменов из других стран такая возможность есть», — добавила она.