Комиссия ОКР: Спортсменов, отказавшихся от выступления на ОИ в нейтральном статусе, нет

Заседание комиссии прошло в понедельник в здании ОКР. Окончательное решение об участии российских спортсменов в Играх в Пхёнчхане будет принято на Олимпийском собрании 12 декабря.

«Все готовятся и надеются выступить. Спортсменов, отказавшихся от Игр, на данный момент нет», — сказала Великая. При этом она напомнила, что спортсмены должны сначала получить приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), а только потом решать — выступать на Играх или нет.

Комиссия спортсменов ОКР представит обращение от лица спортсменов, принявших решение участвовать в Играх-2018 в Южной Корее в нейтральном статусе, на Олимпийском собрании 12 декабря.

«Мы подготовили заявление от спортсменов о готовности участвовать в Олимпийских играх, — сказала Великая. — Мы отдадим его на рассмотрение членов Олимпийского собрания, заседание которого состоится завтра».

Международный олимпийский комитет (МОК) 5 декабря временно приостановил членство ОКР, сборная России не сможет выступить под национальным флагом на Олимпиаде. При этом МОК оставил шанс чистым спортсменам принять участие в Играх при соблюдении требований специальной комиссии по допинг-контролю и при отсутствии наказаний за допинговые нарушения в прошлом. МОК будет самостоятельно формировать список спортсменов.