Комиссия спортсменов ОКР просит МОК пересмотреть решение по статусу сборной РФ на ОИ

«Прошу российскую общественность с пониманием и уважением отнестись к решениям спортсменов, — сказала Великая журналистам. — Будет ли спортсмен нести флаг или нет, все будут знать, что это спортсмен из России. Комиссия подготовила заявление от спортсменов, в котором говорится о готовности участия в Олимпийских играх. Мы его передадим на рассмотрение олимпийского собрания. Также мы подготовили обращение к президенту МОК Баху пересмотреть решение международной организации об участии без гимна и флага».