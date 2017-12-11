Комиссия спортсменов ОКР просит МОК пересмотреть решение по статусу сборной РФ на ОИ
МОСКВА, 11 дек —
МОСКВА, 11 дек —
«Прошу российскую общественность с пониманием и уважением отнестись к решениям спортсменов, — сказала Великая журналистам. — Будет ли спортсмен нести флаг или нет, все будут знать, что это спортсмен из России. Комиссия подготовила заявление от спортсменов, в котором говорится о готовности участия в Олимпийских играх. Мы его передадим на рассмотрение олимпийского собрания. Также мы подготовили обращение к президенту МОК Баху пересмотреть решение международной организации об участии без гимна и флага».
Исполком МОК 5 декабря временно отстранил ОКР, российские спортсмены, участие которых должна одобрить специальная комиссия, смогут выступить только в статусе «Олимпийских атлетов из России» (OAR) под олимпийским флагом. Национальный гимн России также исполняться не будет.
Окончательное решение по участию россиян в Олимпиаде будет принято 12 декабря на олимпийском собрании в Москве.