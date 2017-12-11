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11:45 (мск), источник: ТАСС

Комиссия спортсменов ОКР поддержала атлетов РФ, решивших принять участие в Олимпиаде-2018

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) поддержала отечественных спортсменов, решивших принять участие в зимних Играх 2018 года в нейтральном статусе. Об этом журналистам заявила председатель комиссии Софья Великая.

Заседание комиссии прошло в понедельник в здании ОКР. Окончательное решение об участии российских спортсменов в Играх в Пхёнчхане будет принято на Олимпийском собрании 12 декабря.

«Сегодня мы провели заседание, обсуждали принятое Международным олимпийским комитетом (МОК) решение об участии наших спортсменов под нейтральным статусом. Задача комиссии была собрать мнения и понять позиции наших спортсменов, что они думают об участии в Играх лично. Мы рассмотрели ряд обращений, видеосообщения тех, кто находится на соревнованиях, переговорили со всеми спортсменами зимних видов спорта. Позиция спортсменов — большинство хотят участвовать в Олимпийских играх», — сказала Великая.

«Комиссия поддерживает мнение тех спортсменов, которые решили или решат выступать под нейтральным статусом, и уважает решение тех, кто не будет участвовать. Выбор сугубо индивидуален, попрошу российское общество отнестись к решению спортсменов с пониманием и уважением. Спортсмены прекрасно осознают, что не будет флага и герба страны, но они все равно представляют Россию», — добавила глава комиссии спортсменов.

МОК 5 декабря приостановил членство Олимпийского комитета России, что не позволяет сборной РФ выступить на Играх-2018 под национальным флагом. МОК обвинил Россию в систематическом нарушении антидопинговых правил, в частности на зимних Играх 2014 года в Сочи. При этом МОК намерен соблюдать права чистых спортсменов. Атлеты, которые будут соответствовать предложенным критериям, могут выступить на Играх-2018 в статусе «олимпиец из России» под флагом с пятью разноцветными кольцами.

Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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