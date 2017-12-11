Комиссия спортсменов ОКР начала заседание по поездке на Олимпиаду в статусе OAR

В Великом Устюге, в сказочном лесу, среди снегов и вековых елей живет главный волшебник страны – Дед Мороз. В резиденции кипит работа: вместе с помощниками он отвечает на письма детей, пакует подарки, исполняет желания. У настоящего волшебника накануне Нового года дел невпроворот, но для проекта «Дети Mail.Ru» Дедушка Мороз нашел время и ответил на наши вопросы.