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11:19 (мск), источник: Р-Спорт

Комиссия спортсменов ОКР начала заседание по поездке на Олимпиаду в статусе OAR

МОСКВА, 11 дек — Р-Спорт, Олег Богатов. В Олимпийском комитете России (ОКР) начала работу комиссия спортсменов ОКР, которая примет решение по участию отечественных атлетов в Олимпийских играх 2018 года в Корее в нейтральном статусе, без государственной символики — флага и гимна.

Источник: РИА "Новости"

Исполком МОК 5 декабря отстранил ОКР от участия в Играх, россияне могут выступить только в статусе «Олимпийских атлетов из России» (OAR). Окончательное решение по участию россиян в Олимпиаде будет принято 12 декабря на олимпийском собрании в Москве. На заседании также будут обсуждены другие решения исполкома МОК.

Комиссию спортсменов ОКР возглавляет чемпионка и неоднократный призер Олимпийских игр по фехтованию Софья Великая.

В заседании, в частности, принимают участие олимпийские чемпионы Ольга Брусникина, Андрей Моисеев, Алия Мустафина, Юрий Борзаковский, Тагир Хайбулаев, Светлана Ромашина, Анастасия Максимова, генеральный секретарь Паралимпийского комитета России, паралимпийский чемпион Андрей Строкин.

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