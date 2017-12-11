Комиссия спортсменов ОКР начала заседание по поездке на Олимпиаду в статусе OAR
МОСКВА, 11 дек —
МОСКВА, 11 дек —
Исполком МОК 5 декабря отстранил ОКР от участия в Играх, россияне могут выступить только в статусе «Олимпийских атлетов из России» (OAR). Окончательное решение по участию россиян в Олимпиаде будет принято 12 декабря на олимпийском собрании в Москве. На заседании также будут обсуждены другие решения исполкома МОК.
Комиссию спортсменов ОКР возглавляет чемпионка и неоднократный призер Олимпийских игр по фехтованию Софья Великая.
В заседании, в частности, принимают участие олимпийские чемпионы Ольга Брусникина, Андрей Моисеев, Алия Мустафина, Юрий Борзаковский, Тагир Хайбулаев, Светлана Ромашина, Анастасия Максимова, генеральный секретарь Паралимпийского комитета России, паралимпийский чемпион Андрей Строкин.