No OAR, No Games*

Источник: Спорт-Экспресс

Решение принято, и ломать копья вокруг самого тяжелого выбора в истории отечественного спорта уже поздно. Право каждого гражданина нашей страны — болеть в феврале 2018 года за «нейтралов из России» или нет. Но в ближайшее время мы станем свидетелями чисто формальных шагов на пути олимпийских атлетов из России в Пхенчхан. Сегодня свою позицию на выступление под флагом МОК должна выразить комиссия спортсменов ОКР, а завтра итог подведет Олимпийское собрание.

ЛУЧШЕ ДОБРОЙ ССОРЫ

Выбор — ехать или не ехать на Игры-2018, который предоставило нашим спортсменам руководство страны, выглядит необычно. Это все равно, что позволить армии самой решать — идти в наступление или засесть в окопах. Тем не менее своя логика в таком поступке тоже есть. Во-первых, речь о таких неоднозначных материях, как патриотизм, профессионализм и личное благополучие тысяч людей, связанных со спортом высших достижений, и их семей. А во-вторых, нужно ли стране открывать новый фронт политического противостояния еще и с МОК?

Шанс оставить в прошлом всю эту допинговую травлю сейчас сохраняется. Мы многого не знаем из многослойного и наверняка тяжелейшего переговорного процесса главы ОКР Александра Жукова с коллегами из МОК, однако в итоговом решении Исполкома МОК записано, что организация может снять временное отстранение с ОКР в последний день Игр в Корее, и, что гораздо важнее, в кулуарах много говорится о том, что президент МОК Томас Бах намерен поставить точку в истории с российским допингом, бесконечными расследованиями, взрывами в СМИ, скандалами и разладами. Несмотря на очень жесткие санкции в отношении нашей страны, Лозанна, похоже, не хочет окончательного разрыва с Россией. Найти ту грань, в которой перебранка не перерастает в драку, невероятно сложно. С обеих сторон достаточно радикалов, но мнение, что худой мир лучше доброй ссоры, пока побеждает.

Решение Исполкома МОК, конечно, стало для многих шоком и напрямую затронуло нашу национальную гордость. Но надо понимать, что вердикт мог оказаться намного жестче и никакого выбора перед российскими спортсменами сейчас бы просто не стояло. Говорят, последние два месяца Жуков в ежедневном режиме вел переговоры с руководством МОК, отстаивая позицию нашей страны. И в итоге удалось сделать многое. Кстати, похожая ситуация была и перед Играми в Рио. Тогда тоже многие требовали отстранить российскую команду в полном составе. В Бразилии нам удалось отстоять и гимн, и флаг. Спустя год, когда ситуация стала гораздо тяжелее, потребовались титанические усилия, чтобы:

— слово «Россия» все-таки звучало официально в Пхенчхане;.

— мы смогли выступать в командных видах спорта, эстафетах и командных стартах, что, пожалуй, наиважнейшее достижение;.

— МОК отказался от обвинения нашего государства в поощрении допинговых махинаций.

Кроме того, приостановка членства ОКР в МОК — временная и чисто техническая мера. К Олимпийскому комитету, по словам и Баха, и Шмида, и даже ранее Макларена, никаких претензий нет. ОКР, по сути, несет коллективную ответственность, так как на другие организации — фигуранты допинговой истории МОК не может юридически наложить санкции.

Другой вопрос, способны ли МОК и лично Бах выдерживать неофициальные договоренности в краткосрочной и дальней перспективах. Например, есть информация о том, что комиссия Освальда не собирается останавливать процесс пересмотра результатов Сочи-2014 и на очереди у нее еще несколько наших топ-спортсменов. Необходимость признания вердиктов дисциплинарной комиссии станет дополнительной точкой напряжения в отношениях России и МОК. Кроме того, Бах — не единственная фигура на спортивной политической сцене, и в одиночку все наши допинговые проблемы он решить не в состоянии, а его переизбрание в 2021 году далеко неочевидно.

БОЛЕЛЬЩИКИ ВЫХОДЯТ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН

Что касается решения спортсменов и тренеров ехать в Пхенчхан, то оно было очевидно с того самого момента, когда им был предоставлен свободный выбор. Когда перед профессионалами стоит дилемма — выполнить свою работу или приумножить обиды, пожертвовав собой, решение кажется однозначным. На поездку в Корею под флагом МОК уже коллективно согласились практически все сборные России по зимним видам спорта. Возможно, кого-то из болельщиков такое решение оскорбило, но клейма предателей спортсмены в нынешней ситуации точно не заслуживают.

Ведь решение не препятствовать поездке нашей команды в Пхенчхан — это еще и негласное признание того, что государство недостаточно сделало для того, чтобы защитить своих спортсменов. В том числе от потрясающей воображение деятельности бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории. Ведь все это, как ни крути и как ни обвиняя Григория Родченкова или кого-то еще, происходило у нас, в России… Именно за это, как мне кажется, извинился на сессии МОК Александр Жуков. В такой ситуации неправильно наказывать атлетов еще и пропуском Олимпиады, притом что эффект от бойкота непредсказуем. Впрочем, и старт в Пхенчхан коллектива OAR тоже может принести разные эмоции. Особенно если многие наши олимпийцы продолжат в Корее странный обет молчания по вопросам, прямо влияющим на их судьбу.

КОШМАР НАЯВУ

Решающая роль по донесению нашей правды до мирового сообщества, конечно, будет лежать в Пхенчхане не на спортсменах, а на болельщиках. Впервые активность любителей спорта на трибунах, на которые не распространяются запреты на национальные цвета, становится не менее важным фактором, чем победы на стадионах и трассах. Тем более что этих побед после отсева спортсменов с допинговым прошлым и всех волнений отбора может быть не слишком много. При самом жестком раскладе мы можем претендовать на Играх-2018 на три-четыре титула.

Хотя критерии допуска, безусловно, еще можно оспорить в арбитраже или на уровне международных федераций. Ведь в Пхенчхане будут иностранцы, отбывшие допинговую дисквалификацию. Наказание в такой ситуации наших спортсменов, которые и так уже пострадали непонятно за что, представляется настоящим дурдомом. Впрочем, безумие и без того стало частью окружающей мировой спорт действительности. Еще пару лет ни в каком кошмаре не могло присниться, что российский спортсмен через суд может требовать допустить его на Олимпиаду под флагом МОК. Сейчас это реальная перспектива после того, как Олимпийское собрание, скорее всего, поддержит участие наших спортсменов в Пхенчхане, и более 200 россиян — выполнивших или еще выполняющих олимпийские критерии — отправят в Лозанну индивидуальные и командные «нейтральные заявки».

*Нет олимпийских спортсменов России, нет Игр (перевод с англ.).

ШМИД ПОЖАЛОВАЛСЯ НА ХАКЕРОВ

Глава комиссии МОК по расследованию допинговой системы в России Самуэль Шмид заявил, что его подопечные подвергались хакерским атакам. В связи с этим были приняты повышенные меры безопасности: компьютеры комиссии не были подключены к интернету, офисные помещения всегда были закрыты на замок, а переговорные комнаты проверялись на наличие прослушивающих устройств, сотрудники при этом не использовали электронные устройства.