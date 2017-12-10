США отправят свою сборную в полном составе на Олимпиаду в Пхёнчхане

Ей был задан вопрос, приняли ли в Вашингтоне решение отправить сборную США на Олимпийские игры 2018 года, несмотря на рост напряженности на Корейском полуострове. «Да, мы направляем олимпийскую сборную в полном составе», — сказала американский дипломат.
Ранее Хейли заявила, что вопрос о том, рекомендуется ли сборной США ехать на Олимпийские игры в Пхёнчхан с учетом действий КНДР, остается открытым. Такое заявление постпред США при ООН сделала 6 декабря. Она отметила, что «совещания по этому поводу ведутся каждый день» в свете возможных рисков в сфере безопасности.
В свою очередь 8 декабря руководитель
Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля, Паралимпиада состоится с 9 по 18 марта.