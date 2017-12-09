Жуков рассчитывает, что форма атлетов РФ на ОИ-2018 будет содержать национальные элементы

«Этот вопрос [изготовления формы] будет обсуждаться со специальной комиссией МОК, но изготавливаться она будет в России, — сказал Жуков. — Я думаю, что эта форма будет включать в себя национальные элементы».

5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство ОКР, из-за чего российские спортсмены не смогут выступить на Олимпиаде в Южной Корее под флагом своей страны. При этом МОК сохранил за чистыми россиянами право принять участие в соревнованиях в статусе «олимпиец из России» (Olympic athlete from Russia, OAR). После данного решения появилась информация, что МОК связался с компанией Nike для разработки нейтральной формы для россиян. В свою очередь официальный экипировщик сборной России компания ZASPORT заявила, что вопрос подготовки нейтральной формы будет рассмотрен после 12 декабря, когда будет принято окончательное решение по поводу участия сборной в Олимпиаде под нейтральным флагом.