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21:58 (мск), источник: ТАСС

Жуков рассчитывает, что форма атлетов РФ на ОИ-2018 будет содержать национальные элементы

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков считает, что форма для спортсменов из России, которые выступят на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане под нейтральным флагом, будет содержать национальные элементы. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-1».

«Этот вопрос [изготовления формы] будет обсуждаться со специальной комиссией МОК, но изготавливаться она будет в России, — сказал Жуков. — Я думаю, что эта форма будет включать в себя национальные элементы».

5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство ОКР, из-за чего российские спортсмены не смогут выступить на Олимпиаде в Южной Корее под флагом своей страны. При этом МОК сохранил за чистыми россиянами право принять участие в соревнованиях в статусе «олимпиец из России» (Olympic athlete from Russia, OAR). После данного решения появилась информация, что МОК связался с компанией Nike для разработки нейтральной формы для россиян. В свою очередь официальный экипировщик сборной России компания ZASPORT заявила, что вопрос подготовки нейтральной формы будет рассмотрен после 12 декабря, когда будет принято окончательное решение по поводу участия сборной в Олимпиаде под нейтральным флагом.

Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут 9—25 февраля 2018 года.

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