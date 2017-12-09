Россияне сдают флаг ради Олимпиады

Источник: Газета.Ру

Первые эмоции после отстранения олимпийской сборной России от Зимних Игр в Пхенчхане — 2018 поутихли. Отечественные спортсмены получили право выступить на главных стартах четырехлетия под нейтральным флагом и высеской «Олимпийские атлеты из России». Многие из них уже начали подтверждать свои намерения поехать в Южную Корею.

Немедленной реакцией в обществе на решение Международного олимпийского комитета (МОК) стал призыв бойкотировать Игры, однако более уравновешенный подход взял верх.

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В дело внес вклад и президент России Владимир Путин, который на следующий день после судьбоносного заседания исполкома МОК заявил, что Россия не собирается бойкотировать Олимпиаду и не станет препятствовать тем спортсменам, которые приняли решение полететь в Пхенчхан.

Вслед за президентом резкое заявление выпустила Госдума. Чиновники осудили решение МОК отстранить сборную России от Игр, признав его дискриминационным и несоответствующим Олимпийской хартии.

«Руководствуясь провозглашенным Олимпийской хартией МОК принципом недопустимости любой формы дискриминации, депутаты Госдумы считают принятое исполкомом МОК решение необоснованным, нарушающим права российских спортсменов, а также не отражающим реального положения дел в сфере противодействия использования допинга в российском спорте», — говорится в заявлении законодательного органа.

Однако важно, что депутаты никак не коснулись темы выступления россиян без государственной символики, что позволяет надеяться на присутствие наших соотечественников на Играх в Пхенчхане в большом количестве.

Представители правительства России, включая премьер-министра Дмитрия Медведева и вице-премьера Аркадия Дворковича, также выступили в поддержку спортсменов, которые поедут на Олимпиаду под нейтральным флагом.

Таким образом, атлетам официально дали карт-бланш, и в эти выходные они должны окончательно определиться с вопросом об участии в Играх, сообщив свой вердикт соответствующим федерациям.

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Российские лыжники уже приняли решение выступить на Олимпиаде-2018, о чем сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

«Да, было голосование. Именно спортсмены сами провели внутреннее голосование и решили, что наша команда по лыжным гонкам едет на Олимпийские игры», — цитирует Вяльбе «Р-Спорт».

К сожалению, помимо шести отстраненных в результате расследования комиссии МОК под руководством Дениса Освальда лыжников, сборная может потерять еще одного атлета. К Александру Легкову, Алексею Петухову, Максиму Вылегжанину, Евгению Белову, Юлии Ивановой и Евгении Шаповаловой может присоединиться Наталья Матвеева.

Так как по решению МОК допуск к Олимпиаде получат только те россияне, которые ранее не получали дисквалификацию за употребление допинга, Матвеева автоматически не попадает в заветный список приглашенных.

C марта 2009 по 2011 год спортсменка отбыла двухлетнее отстранение за прием самого популярного в циклических видах запрещенного препарата — эритропоэтина.

Однако шансы для Матвеевой еще не потеряны — ФЛГР намерена бороться за спортсменку до конца и подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по допуску лыжницы на Олимпиаду.

«Подобные случаи были перед Рио. И мы адвокатов уведомили, что у нас есть такая спортсменка, поэтому по делу Матвеевой тоже готовится иск в CAS.

На данный момент он в стадии подготовки. По срокам подачи сейчас сложно говорить, — заявила Вяльбе.

Глава ФЛГР апеллирует к процессу пловчихи Юлии Ефимовой перед летними Играми-2016 в Рио-де-Жанейро. Тогда Международная федерация плавания не допустила Ефимову к Олимпиаде, так как она ранее отбыла срок за допинг.

Но спортсменка не стала отчаиваться, выиграла дело в CAS и получила право выступить в Бразилии. Таким образом, был создан прецедент, который может помочь российским спортсменам в это непростое время.

Вслед за лыжниками о твердом намерении ехать в Пхенчхан объявили и российские саночники.

«Спортсмены, которые сейчас находятся на этапе Кубка мира в Канаде, провели собрание и единогласно приняли решение ехать в Южную Корею, — сообщила президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.

— Да, нам будет очень тяжело и обидно выступать там не под российским флагом, но ехать все равно надо. Будем доказывать силу российского спорта.

В свою очередь, президиум Федерации бобслея России взял инициативу на себя и, не дожидаясь решения спортсменов, рекомендовал им отправляться на Игры.

«У нас прошел президиум Федерации, на котором было принято решение рекомендовать нашим спортсменам ехать в Южную Корею.

Конечно, очень обидно выступать без своего флага и гимна, но в данной ситуации есть только один способ доказать силу отечественного спорта, — приводит слова президента ФБР Александра Зубкова ТАСС.

Впрочем, спортсмены тоже должны будут посовещаться в своем кругу. По словам Зубкова, атлеты проведут собрание по вопросу участия в Олимпиаде прямо по ходу текущего этапа Кубка мира — отдельно в бобслее и отдельно в скелетоне.

А вот президиум Федерации фристайла России сообщил, что совместно со спортсменами уже принял решение об участие в Олимпиаде-2018.

«Мы провели заседание президиума и направили все в олимпийский комитет. Мы едем на Игры, чтобы доказать, что мы — спортсмены вне зависимости от предвзятых обстоятельств.

Мы решили представлять там свою страну, несмотря ни на что, — заявил глава федерации Алексей Курашов.

Волна «согласия» захлестнула и отечественных керлингистов.

Глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявил, что все атлеты этого вида спорта согласны выступать на Играх не под своим флагом.

«Все наши спортсмены решили ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом. Но им еще предстоит пройти отборочные соревнования», — сообщил чиновник.

К сожалению, 9 декабря стало известно, что мужская сборная России по керлингу не сумела пробиться на Игры. Несмотря на победу над командой Китая в последнем матче квалификационного турнира со счетом 8:5, отечественные спортсмены уступили путевку в Пхенчхан чехам, которые обошли их в таблице по дополнительным показателям.

Судьба женской сборной России по керлингу определится в конце декабря.