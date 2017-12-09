Россию обвинили в шпионаже против МОК

Источник: РИА "Новости"

«Во время конференции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в одном отеле с нами располагалась делегация российских спецслужб. Было ясно, что цель — именно мы. Компьютеры членов комиссии подвергались хакерским атакам. Мы предпринимали меры безопасности: не пользовались интернетом, запирали офисы, проверяли переговорные на наличие прослушивающих средств», — сказал Шмид.

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Ранее 9 декабря Шмид предложил проводить Олимпийские игры без использования национальных флагов.

Комиссия во главе со Шмидом расследовала информацию о государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. 5 декабря МОК решил отстранть сборную России от участия в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Выступить смогут только спортсмены, которые докажут непричастность к допинговым махинациям. Они получат право соревноваться под нейтральным флагом как в командных, так и в индивидуальных видах спорта.