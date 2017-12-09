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17:38 (мск), источник: Lenta.Ru

В МОК придумали способ отделить спорт от политики

Глава комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Самуэль Шмид предложил проводить Олимпийские игры без использования национальных флагов. Об этом в субботу, 9 декабря, сообщает ресурс Watson.ch.

Источник: РИА "Новости"

«Возможно, нужно рассмотреть возможность проведения Олимпийских игр вообще без использования национальных флагов», — заявил Шмид.

По мнению главы комиссии, спорт стал частью политики. «Сегодня страны используют спорт. Существующая система дает соблазн “помочь” своим спортсменам, например, посредством “коктейля Родченкова”», — отметил он.

Комиссия во главе со Шмидом расследовала информацию о государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. 5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в ОИ-2018. Выступить смогут только спортсмены, которые докажут непричастность к допинговым махинациям. Они получат право соревноваться под нейтральным флагом как в командных, так и в индивидуальных видах спорта. Президент Владимир Путин одобрил выступление россиян на ОИ в качестве нейтральных спортсменов.

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