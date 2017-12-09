В МОК придумали способ отделить спорт от политики

Комиссия во главе со Шмидом расследовала информацию о государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. 5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в ОИ-2018. Выступить смогут только спортсмены, которые докажут непричастность к допинговым махинациям. Они получат право соревноваться под нейтральным флагом как в командных, так и в индивидуальных видах спорта. Президент Владимир Путин одобрил выступление россиян на ОИ в качестве нейтральных спортсменов.