Шмид: Возможно, стоит проводить ОИ без использования национальных флагов
МОСКВА, 9 дек —
МОСКВА, 9 дек —
«Возможно, нужно рассмотреть возможность проведения Олимпийских игр вообще без использования национальных флагов. Сегодня страны используют спорт. Существующая система дает соблазн «помочь» (своим спортсменам), например, посредством «коктейля Родченкова», — цитирует Шмида watson.ch.
Комиссия во главе с
При этом МОК допустил «чистых» российских спортсменов до участия в Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане только под олимпийским флагом.