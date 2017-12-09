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16:12 (мск), источник: Р-Спорт

Шмид: Возможно, стоит проводить ОИ без использования национальных флагов

МОСКВА, 9 дек — Р-Спорт. Глава комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Самуэль Шмид предположил, что, возможно, стоит проводить Олимпийские игры без использования национальных флагов.

Источник: РИА "Новости"

«Возможно, нужно рассмотреть возможность проведения Олимпийских игр вообще без использования национальных флагов. Сегодня страны используют спорт. Существующая система дает соблазн «помочь» (своим спортсменам), например, посредством «коктейля Родченкова», — цитирует Шмида watson.ch.

Комиссия во главе с экс-президентом Швейцарии Шмидом занималась расследованием информации о якобы государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. Пятого декабря МОК опубликован доклад комиссии, в котором утверждалось, что комиссией не было найдено доказательств поддержки высшими госорганами власти РФ «допинговой системы».

При этом МОК допустил «чистых» российских спортсменов до участия в Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане только под олимпийским флагом.

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