Мутко оказался не Виталием

Источник: РИА "Новости"

Об этом в интервью «Советскому спорту» рассказала завуч ПТУ Зинаида Ехропова.

«Он поменял имя: поступал к нам Виктором, а когда заканчивал, взял имя Виталий. Причины не знаю», — заявила Ехропова. «Советский спорт» предоставил фотографию книги выпускников с соответствующей записью.

Завуч отметила, что политик с юных лет проявлял интерес к организаторской деятельности. «Мутко был членом комитета комсомола, всегда самый активный. Один из главных заводил, моя правая рука. Чтобы жизнь била ключом, мы старались проводить побольше мероприятий», — добавила она.