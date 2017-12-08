Спортивные власти Армении выразили поддержку России

Источник: AP 2017

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря принял решение о дисквалификации ОКР и допуске к Играм-2018 только «чистых» российских спортсменов под олимпийским флагом. Президент РФ Владимир Путин в среду заявил, что российские власти не будут препятствовать отправке российских спортсменов на Олимпиаду.

«Министерство спорта и по делам молодежи и Национальный олимпийский комитет Армении выражают свою поддержку Олимпийскому комитету РФ. Одновременно, учитывая то обстоятельство, что временно прекративший решением МОК свою деятельность ОКР не может обеспечить участие в предстоящих в Пхенчхане зимних Олимпийских играх спортсменов, получивших от МОК разрешение выступать, выражают свою готовность содействовать всем необходимым организационным процессам, связанным с участием этих спортсменов», — говорится в заявлении, размещенной на сайте армянского НОК.

Спортивные власти Армении считают также, что будет справедливо дать не использовавшим допинг спортсменам возможность выступить под флагом своей страны, а также если в случае победы в честь этих спортсменов прозвучит гимн того государства, которое они представляют.