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15:43 (мск), источник: Р-Спорт

Госдума приняла в I чтении проект о создании национальной антидопинговой лаборатории

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Госдума РФ приняла в первом чтении правительственный законопроект о создании национальной антидопинговой лаборатории для эффективной борьбы с допингом в спорте.

Источник: Reuters

Авторы законопроекта уточняют, что в целях совершенствования системы предотвращения допинга в спорте в составе научно-образовательного комплекса Московского государственного университета имени В. М. Ломоносова предусмотрено создание национальной антидопинговой лаборатории.

«Принятие законопроекта позволит национальной антидопинговой лаборатории осуществлять уставную деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ (приобретением, использованием, переработкой, хранением, ввозом на таможенную территорию) и направленную на эффективную борьбу с допингом в спорте», — говорится в пояснительной записке.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев летом этого года подписал постановление о создании в составе МГУ имени М. В. Ломоносова национальной антидопинговой лаборатории. Проект закона, устанавливающего ее полномочия в сфере обращения наркотических средств и психотропных веществ для борьбы с допингом, был внесен в Госдуму в начале октября.

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