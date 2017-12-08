Госдума приняла в I чтении проект о создании национальной антидопинговой лаборатории

Авторы законопроекта уточняют, что в целях совершенствования системы предотвращения допинга в спорте в составе научно-образовательного комплекса Московского государственного университета имени В. М. Ломоносова предусмотрено создание национальной антидопинговой лаборатории.

«Принятие законопроекта позволит национальной антидопинговой лаборатории осуществлять уставную деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ (приобретением, использованием, переработкой, хранением, ввозом на таможенную территорию) и направленную на эффективную борьбу с допингом в спорте», — говорится в пояснительной записке.