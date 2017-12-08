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15:20 (мск), источник: ТАСС

Жуков: РФ может провести альтернативный турнир для решивших не ехать на Игры атлетов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Спортсменов, которые решат не ехать на Олимпийские игры в Пхёнчхан для выступления под нейтральным флагом, необходимо поддержать, возможно, стоит провести для них альтернативные соревнования. Об этом в ходе пленарного заседания Госдумы заявил первый вице-спикер нижней палаты, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство ОКР и таким образом запретил выступление сборной России на Играх под национальным флагом. При этом чистые спортсмены смогут поехать на Игры под нейтральным флагом в случае соответствия критериям МОК. Олимпийское собрание 12 декабря обсудит возможность выступления россиян на этих условиях.

«Да, кто-то в этой ситуации может посчитать для себя невозможным поехать на Олимпиаду, да, для них, наверное, надо будет сделать альтернативные соревнования, поддержать их. Но и тех, кто поедет, мы должны поддержать. Надо понимать, что это тоже ответственный поступок. И если мы их не поддержим — это будет абсолютно неверно», — отметил президент ОКР.

«Запрет на выступление и возможность не услышать гимн, не увидеть флаг своей страны на церемонии награждения — это решение абсолютно несправедливое, это решение коллективной ответственности спортсменов. Получается, что спортсмены, которые начали карьеру уже после того, как Родченков уехал за границу, столкнулись с несправедливым решением», — сказал Жуков.

«Спортсмены оказались в сложнейшей ситуации. С одной стороны, ехать на Олимпиаду и выступать там — это очень сложнейшее решение, все понимают, какая там будет обстановка, все видят отношение к ним со стороны иностранных журналистов и атлетов. Но мы не можем навязывать спортсменам наше мнение, ехать им на Олимпиаду или нет: каждый должен решить за себя, это свободный выбор, но очень непростой, потому что мы слышим обвинения в отсутствии у них патриотизма, это недопустимо», — добавил президент ОКР.

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