Жуков: РФ может провести альтернативный турнир для решивших не ехать на Игры атлетов

Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство ОКР и таким образом запретил выступление сборной России на Играх под национальным флагом. При этом чистые спортсмены смогут поехать на Игры под нейтральным флагом в случае соответствия критериям МОК. Олимпийское собрание 12 декабря обсудит возможность выступления россиян на этих условиях.

«Да, кто-то в этой ситуации может посчитать для себя невозможным поехать на Олимпиаду, да, для них, наверное, надо будет сделать альтернативные соревнования, поддержать их. Но и тех, кто поедет, мы должны поддержать. Надо понимать, что это тоже ответственный поступок. И если мы их не поддержим — это будет абсолютно неверно», — отметил президент ОКР.

«Запрет на выступление и возможность не услышать гимн, не увидеть флаг своей страны на церемонии награждения — это решение абсолютно несправедливое, это решение коллективной ответственности спортсменов. Получается, что спортсмены, которые начали карьеру уже после того, как Родченков уехал за границу, столкнулись с несправедливым решением», — сказал Жуков.