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14:37 (мск), источник: ИА REGNUM

Госдума осудила решение МОК

Парламентарии требуют восстановления Всемирным антидопинговым агентством аккредитации общероссийской антидопинговой организации.

Источник: РИА "Новости"

Госдума приняла заявление, в котором с сожалением отмечает, что решение МОК наносит непоправимый ущерб спорту, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря. Решение принято единогласно, 409 голосами «за».

В соответствии с решением МОК для участия в XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в городе Пхенчхане будут приглашены отдельные российские спортсмены при соблюдении определенных условий. Приглашенные спортсмены должны будут участвовать в индивидуальных или командных соревнованиях в статусе «Спортсмен-олимпиец из России» в форме с соответствующей маркировкой и под олимпийским флагом. На всех церемониях с участием российских спортсменов будет звучать олимпийский гимн.

В Госдуме указали на то, что «двойные стандарты и голословные обвинения, отстранение российских спортсменов от международных спортивных соревнований наносят непоправимый ущерб спорту как средству содействия нравственному, культурному и физическому воспитанию молодежи, делу укрепления сотрудничества и сближения народов мира».

Нижняя палата парламента отмечает выводы, сделанные дисциплинарной комиссией МОК, об отсутствии в России государственной системы поддержки допинга и полагает необходимым восстановление Всемирным антидопинговым агентством аккредитации общероссийской антидопинговой организации.

«Реализованные меры и предпринятые усилия позволили создать эффективную систему борьбы с использованием допинга в российском спорте», — подчеркивается в документе.

При этом депутаты Государственной думы намерены и в дальнейшем принимать меры по совершенствованию законодательства Российской Федерации в целях противодействия использованию допинга в российском спорте, в том числе в целях повышения эффективности допинг-контроля.

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