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11:56 (мск), источник: Газета.Ру

«Защита американцев — главный приоритет»

США могут отказаться от поездки на Олимпийские игры — 2018 в Пхенчхан. Сложившаяся ситуация обусловлена напряженностью на Корейском полуострове и угрозой войны с КНДР. В Белом доме официально допустили возможность неучастия страны в главном зимнем старте четырехлетия.

Источник: Газета.Ру

Сборная США может отказаться от участия в зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По словам Сандерс, в США еще не приняли окончательного решения по участию национальной команды в Олимпийских играх — 2018.

«Официальное решение на этот счет еще не принято. Это внутреннее межведомственное дело. Я думаю, что в итоге президент все взвесит», — сказала Сандерс.

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Ранее на эту тему также высказалась постоянный представитель США в ООН Никки Хейли, назвав вопрос об участии спортсменов страны в Играх «открытым».

«Рекомендует ли правительство США своим спортсменам ехать в Южную Корею для участия в Играх в непосредственной близости от КНДР? Это открытый вопрос. Дело в том, сможем ли мы защитить своих граждан в этом регионе? Мы ничего не боимся и живем своей жизнью.

Однако мы обязательно убедимся, что приняли все возможные меры, чтобы гарантировать безопасность наших спортсменов, — приводит слова Хейли Media ITE.

Причиной возможного отказа Америки от участия в Олимпийских играх является напряженность в отношениях с Северной Кореей и угроза военного конфликта, о которой в КНДР говорят напрямую.

«В последнее время, пока США проводят крупнейшие военно-воздушные учения на Корейском полуострове, направленные против КНДР, их высокопоставленные политики вызывают тревогу, одно за другим допуская агрессивные высказывания», — приводит агентство ТАСС официальный комментарий дипломата из КНДР.

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По мнению МИД КНДР, подобная агрессивная риторика и оскорбления не могут интерпретироваться Северной Кореей никаким иным образом, кроме как угроза и намеки на предстоящую войну, к которой КНДР будет готова.

«Неосторожные заявления о войне, высказываемые людьми, особо приближенными к президенту США Дональду Трампу, а также безрассудные военные маневры США доказывают намерения теперешней администрации США — решение спровоцировать войну на Корейском полуострове принято и американцы используют поэтапный подход, чтобы этой цели достичь, — добавил представитель МИД КНДР.

КНДР не устраивают ежегодные учения «Бдительный ас», которые сейчас совместно проводят на корейском полуострове армии Южной Кореи и США.

В свою очередь КНДР отреагировала на них запуском баллистической ракеты «Хвасон-15», которая, пролетев больше тысячи километров и нарушив границы территориальных вод Японии, упала в Тихом океане.

Именно это действия Пхеньяна вызвало бурную реакцию мирового сообщества и сделала возможность военного столкновения по-настоящему реальной.

Комментируя запуск ракеты, севрерокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что «Хвасон-15» способна поразить любую цель на территории Соединенных штатов Америки.

На данный момент вариант, при котором США откажутся от участия в Олимпиаде кажется все же маловероятным.

Однако до начала Олимпийских игр еще несколько месяцев, и если ситуация обострится, возможным станет любой вариант развития событий.

Политологи сообщают, что Ким Чен Ын на самом деле готов к любым переговорам с президентом США Дональдом Трампом и желает их, но по факту ситуация пока что не движется в сторону урегулирования.

«Защита американцев — наш главный приоритет, и мы сотрудничаем с южнокорейцами и другими странами-партнерами для обеспечения безопасности», — подчеркнула в своем заявлении для СМИ Сандерс.

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