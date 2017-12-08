Заседание исполкома Олимпийского комитета России пройдет 11 декабря

Источник: РИА "Новости"

Жуков сообщил, что дата проведения Олимпийского собрания не изменилась, оно состоится на следующий день — 12 декабря.

«Накануне Олимпийского собрания, которое пройдет 12 декабря, состоится заседание исполнительного комитета Олимпийского комитета России. В повестке исполкома — подготовка к Олимпийскому собранию, а также рассмотрение вопроса участия сборной в Играх в Пхёнчхане, решение по которому будет принято собранием».