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12:06 (мск), источник: ТАСС

Заседание исполкома Олимпийского комитета России пройдет 11 декабря

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Заседание исполнительного комитета Олимпийского комитета России (ОКР), на котором пройдет обсуждение вопроса участия сборной России в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, пройдет 11 декабря. Об этом ТАСС рассказал глава ОКР Александр Жуков.

Источник: РИА "Новости"

Жуков сообщил, что дата проведения Олимпийского собрания не изменилась, оно состоится на следующий день — 12 декабря.

«Накануне Олимпийского собрания, которое пройдет 12 декабря, состоится заседание исполнительного комитета Олимпийского комитета России. В повестке исполкома — подготовка к Олимпийскому собранию, а также рассмотрение вопроса участия сборной в Играх в Пхёнчхане, решение по которому будет принято собранием».

5 декабря на заседании исполкома Международного олимпийского комитета было принято решение временно приостановить членство ОКР и отстранить сборную России от участия в Играх-2018. Чистые российские спортсмены смогут принять участие в соревнованиях в качестве нейтральных атлетов. В среду президент России Владимир Путин заявил, что власти РФ не будут препятствовать участию спортсменов в Олимпиаде в нейтральном статусе.

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