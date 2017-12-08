Заседание исполкома Олимпийского комитета России пройдет 11 декабря

Жуков сообщил, что дата проведения Олимпийского собрания не изменилась, оно состоится на следующий день — 12 декабря.
«Накануне Олимпийского собрания, которое пройдет 12 декабря, состоится заседание исполнительного комитета Олимпийского комитета России. В повестке исполкома — подготовка к Олимпийскому собранию, а также рассмотрение вопроса участия сборной в Играх в Пхёнчхане, решение по которому будет принято собранием».
5 декабря на заседании исполкома Международного олимпийского комитета было принято решение временно приостановить членство ОКР и отстранить сборную России от участия в Играх-2018. Чистые российские спортсмены смогут принять участие в соревнованиях в качестве нейтральных атлетов. В среду президент России Владимир Путин заявил, что власти РФ не будут препятствовать участию спортсменов в Олимпиаде в нейтральном статусе.