Усманов обратился к главе МОК Баху с призывом разрешить флаг и гимн РФ на Играх-2018

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5 декабря МОК принял решение временно приостановить членство Олимпийского комитета России (ОКР) и отстранить сборную России от участия в Играх-2018 за манипуляции внутри антидопинговой системы страны. Чистые российские спортсмены смогут принять участие в соревнованиях в статусе «Олимпийцев из России» под флагом МОК.

«Хотя любая форма дискриминации, как гласит Олимпийская хартия, не соответствует принципам олимпийского движения, решение МОК ставит чистых спортсменов России в неравные условия по сравнению со спортсменами других стран, — говорится в тексте письма. — Пройдя все чистилища квалификации на Олимпийские игры, чистые спортсмены России будут месяцами ждать решения специальной комиссии МОК о своей судьбе, лишены поддержки, которую традиционно организуют национальные олимпийские комитеты и, самое главное, лишены права увидеть флаг своей Родины и услышать гимн своей страны».

«Невинных нельзя карать и ставить на колени. Это унижает достоинство человека и спортсмена, подрывает веру в закон и справедливость.

Свою короткую жизнь в спорте спортсмены проживают только ради одного короткого мгновения — увидеть флаг своей страны в небе и услышать гимн своей Родины.

Это — вершина их славы, это их Эверест", — пишет Усманов в обращении.