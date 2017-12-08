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11:50 (мск), источник: Газета.Ру

Россияне на Олимпиаде: кто уже обречен

МОК вынес решение об отстранении Олимпийского комитета России и разрешил нашим соотечественникам выступить на Олимпиаде-2018 под олимпийским флагом. Но на деле не все так просто, так как к Играм будут допущены только «чистые» спортсмены, которых будет утверждать специальная комиссия во главе с председателем Независимой организации допинг-тестирования Валери Фурнейроном.

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Суть проблемы

Международный олимпийский комитет определил критерии, которыми будет руководствоваться комиссия. Среди вполне обоснованных пунктов, гласящих о том, что атлетыдолжны пройти все положенные тестирования на допинг перед Олимпиадой, а также квалификацироваться по спортивному принципу, есть еще один, который вызывает больше всего вопросов.

Спецкомиссией будут рассматриваться кандидатуры спортсменов, «в прошлом не подвергавшихся дисквалификации и не лишавшиеся права допуска к соревнованиям за любые нарушения антидопинговых правил».

Таким образом, к Олимпиаде в Пхенчхане не будут допущены не только попавшие под санкции МОК участники Игр в Сочи, но и даже те, кто не выступал в домашних соревнованиях либо чьи имена не попадали под подозрение комиссии Дениса Освальда.

И без того обескровленная российская команда может потерять сразу несколько важных лиц.

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Конькобежный спорт

Конькобежцы уже лишились своих товарищей — Ольгу Фаткулину и Александра Румянцева. Теперь грозит потеря двух главных надежд на золото.

Сильнейший спринтер планеты, пятикратный чемпион мира Павел Кулижников пропустит вторую подряд Олимпиаду из-за того, что в прошлом был дисквалифицирован на два года за наличие в его пробе метилгексанамина. Это произошло в 2012-м на юниорском чемпионате мира, и срок его дисквалификации завершился в марте 2014 года сразу после Игр в Сочи.

Вопросов по Кулижникову быть не должно, так как в его деле не было никаких неопределенностей, и комиссия, согласно постановлению МОК, не примет его заявку к рассмотрению.

Второй российский спортсмен — трехкратный чемпиона мира Денис Юсков. В феврале 2008 года после юниорского чемпионата России у Юскова обнаружили в пробе наличие марихуаны. Дальнейшее развитие событий не подчиняется никакой логике. С 1 января 2009 года марихуана вошла в список запрещенных WADA препаратов, и на Юскова уже задним числом завели дело не только за употребление, но и распространение вещества.

В итоге дисквалифицировали на четыре года, и лишь через три года на повторных слушаниях Денису удалось доказать свою невиновность. Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил дисквалификацию спортсмена и разрешил ему участвовать в международных соревнованиях.

Главный вопрос заключается в том, как комиссия и МОК будут смотреть на это дело. Спортсмен получил дисквалификацию, отбыл часть наказания, но суд ее отменил, тем самым оправдав атлета.

Тем не менее, пункт постановления МОК, гласящий, что «окончательное решение об отборе спортсменов из списка приглашенных остается на абсолютное усмотрение МОК», оставляет организации право трактовать дело Юскова по своему усмотрению.

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Биатлон

В биатлоне санкциям подверглись спортсменки, уже завершившие свою карьеру: Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина.
Однако в сборной России сейчас выступают два атлета, ранее отбывшие дисквалификацию за допинг.

У мужчин это 25-летний Александр Логинов. Первую подозрительную пробу он сдал в ноябре 2013 года, и Союз биатлонистов России временно отстранил спортсмена от соревнований. Через год Международный союз биатлонистов (IBU) провел повторный анализ проб Логинова на основании новых методик обнаружения, и они дали положительный результат на наличие в организме спортсмена следов запрещенного вещества эритропоэтина. Биатлонист получил дисквалификацию на два года — с ноября 2014 по ноябрь 2016 года.

У женщин не сможет рассчитывать на участие в Олимпиаде Ирина Старых, которая была дисквалифицирована на три года за прием допинга и вернулась в биатлон в январе.

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Хоккей

В мужской сборной по хоккею есть два кандидата, которые были ранее дисквалифицированы за употребление допинга. Это Антон Белов, отбывший трехмесячную дисквалификацию в 2012 году, и Данис Зарипов. Полугодовое отстранение Зарипова скоро подойдет к концу, но критерии отбора, определенные МОК, не позволят ему попасть в заявку.

Все намного сложнее у женщин. Целый ряд хоккеисток находится под расследованием комиссии Освальда, которая уже рассмотрела дела семи из них. Изначально говорилось о 24 спортсменках. Если Освальд пойдет до самого конца, в Пхенчхане на женском хоккейном турнире перед зрителями может предстать совершенно новая команда из России.

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Мельдоний

Большое опасение вызывает отношение спецкомиссии МОК к россиянам, которые были уличены в употреблении мельдония. Дело в том, что все россияне кроме Марии Шараповой, сдавшие положительную пробу на этот метаболик, были впоследствии оправданы, и WADA не стало дисквалифицировать никого из них.

Однако в процессе слушаний атлеты были временно отстранены от соревнований. Опять же, раз они были оправданы, то и называть их нарушителями антидопинговых правил нельзя, однако формально они все же подверглись дисквалификации (пусть затем и аннулированной).

Самые известные в этом списке — фигуристка Екатерина Боброва и чемпион Сочи в эстафете Семен Елистратов. Конечно, оба имеют полное право выступить на Олимпиаде, но скользкий пункт о праве МОК утверждать списки может сыграть с россиянами злую шутку.

Остальные виды

Что касается других видов спорта, то Россия уже понесла серьезные потери, особенно в лыжных гонках, бобслее и скелетоне. Однако не отстраненных спортсменов, в прошлом подвергавшихся дисквалификации за допинг, нет. Поэтому болельщики могут смело рассчитывать на появление в Пхенчхане сборной по керлингу, саночников, сноубордистов.

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