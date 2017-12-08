CAS вынесет решение по героям Сочи-2014 до февраля

Источник: РИА "Новости"

22 российских спортсмена, пожизненно отстраненные Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил, подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Дело каждого из россиян будет выделено в отдельное производство. Атлеты выступили с просьбой, чтобы CAS вынес свой вердикт до начала Олимпиады в Пхенчхане (9 февраля). В случае положительного решения суда постановления МОК о пожизненной дисквалификации и лишении героев Игр в Сочи медалей будут аннулированы.

Эту информацию «Известиям» подтвердил президент федерации бобслея и скелетона Александр Зубков, лишившийся двух золотых медалей Сочи-2014 решением комиссии МОК под руководством Дениса Освальда.

— Иски действительно поданы, но за более подробной информацией лучше обратиться к нашим юристам, — сказал спортсмен.

Мотивировочную часть по делу Александра Зубкова МОК опубликовал только 7 декабря. Документ состоит из 50 страниц и по своей структуре повторяет решение, вынесенное по делу лыжника Александра Легкова. В нем говорится, что комиссия Дениса Освальда приняла решение о дисквалификации спортсмена на основании доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, а также отчетов экспертов, обнаруживших царапины на контейнерах с пробами россиянина. Сообщается, что уровень соли в одной из них был «аномально высоким».

В мотивировочную часть также включены показания беглого экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который, по мнению комиссии Самуэля Шмида, является «надежным свидетелем».

Помимо Александра Зубкова, в CAS уже обратились бобслеисты Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин и Ольга Стульнева, скелетонисты Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина, Ольга Потылицына и Мария Орлова, биатлонистки Ольга Вилухина и Яна Романова, конькобежцы Ольга Фаткулина и Александр Румянцев, а также лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Евгений Белов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.

По мнению спортивного юриста Артема Пацева, представляющего интересы российских атлетов, вероятность того, что все дела будут рассмотрены к февралю 2018-го, довольно высока.

— Пока нет точного ответа по срокам движения этих дел, учитывая, что у нас на руках только два мотивировочных решения МОК — по делу Легкова и Зубкова, — рассказал «Известиям» Артем Пацев. — Когда выйдут остальные мотивировочные решения — а я надеюсь, что комиссия Освальда не будет тянуть с этим — в CAS будут представлены расширенные жалобы. После этого будут определены конкретные сроки и составы арбитров. Я практически уверен, что все дела будут рассмотрены до начала февраля 2018 года. Даже обычная процедура в CAS может быть ускоренной — всё зависит от того, насколько быстро стороны договорятся между собой (за 10 дней до открытия Олимпийских игр CAS автоматически рассматривает дела в ускоренном порядке. — «Известия»). Как пример, дело 68 российских легкоатлетов, которые подали коллективный иск в CAS перед Играми-2018 в Рио. Иск был подан в начале июля 2016 года, 18 и 19 июля прошли слушания, а уже 23-го был вынесен вердикт.

В CAS могут обратиться еще 24 действующих российских спортсмена. Ранее «Известия» сообщали, что рабочая группа МОК под руководством главы Независимой организации допинг-тестирования (ITA) француженки Валери Фурнейрон выработала принцип, согласно которому российские спортсмены, собирающиеся выступать в Пхенчхане под нейтральным флагом, не должны иметь дисквалификаций за допинг или вообще когда-либо признаваться виновными в нарушении антидопинговых правил. Если следовать этим рекомендациям, в Корею могут не поехать как минимум 24 действующих спортсмена, многие из которых могли бы претендовать на медали.