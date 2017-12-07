ZASPORT рассмотрит возможность подготовки «нейтральной» формы после 12 декабря

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«Что касается формы, то мы сейчас ждем решения спортсменов, готовы ли они ехать под нейтральным флагом, — сказала Задорина. — Заранее мы “нейтральную” форму не готовили. У нас есть casual-коллекция, в которой нет никакой государственной символики. Если вы спросите мое мнение — я считаю, что наши спортсмены обязательно должны участвовать в Олимпиаде».

«Как я уже говорила, олимпийские комплекты мы готовы предоставить спортсменам, думаю, еще найдется повод их надеть», — добавила собеседница агентства.

Компания ZASPORT представила форму олимпийской сборной России 29 ноября. О подписании контракта компании с ОКР было объявлено в марте нынешнего года. Соглашение действует до 2025 года.

Во вторник исполком Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство ОКР, отстранив сборную России от участия в зимней Олимпиаде 2018 года. При этом отдельные российские спортсмены смогут принять участие в Играх в нейтральном статусе. 12 декабря состоится Олимпийское собрание, на котором спортивные руководители вместе с тренерами и спортсменами примут окончательное решение по поводу участия в Олимпийских играх — 2018 под нейтральным флагом.