OAR-Россия в Корее: как это будет

Источник: AFP 2017

КАК ПОЛУЧИТЬ ПРИГЛАШЕНИЕ

Для организации участия наших спортсменов в МОК созданы целых две комиссии. Первая, которую возглавляет бывший французский министр Валери Фурнерон, будет заниматься приглашением спортсменов и персонала. Вторая, во главе с членом исполкома МОК Николь Хувертс из Арубы, возьмет на себя решение всех технических вопросов и переговоры с российской стороной.

«Для того чтобы применить правила и положения принятого нами решения по допуску российских спортсменов, мы создали группу из трех человек, которую возглавит член исполкома МОК Николь Хувертс, там будет представитель комиссии атлетов и генеральный директор МОК. И эта группа вместе с другими департаментами МОК будет готова ответить на все вопросы, которые могут поступить с российской стороны», — сказал Бах.

Точный регламент пока не разработан. Скорее всего, по примеру легкой атлетики, наши спортсмены, тренеры и персонал станут подавать заявки, комиссия Фурнерон — их одобрять, а в дальнейшем мы будем решать вопросы по логистике и прочему с комиссией Хувертс.

Валери ФУРНЕРОН — один из членов специально созданной комиссии МОК | Источник: AFP 2017

КТО ВОЗГЛАВИТ ДЕЛЕГАЦИЮ

Как такового руководителя делегации у наших в Пхенчхане не будет. Ведь спортсмены OAR не являются полноценной национальной командой. Тем не менее, очевидно, необходим человек, который возьмет на себя все планирование отправки спортсменов и персонала, всю логистику, переговоры с МОК и решение актуальных проблем уже непосредственно в Пхенчхане. Премьер-министр Дмитрий Медведев возложил эту ответственность на вице-премьера Виталия Мутко.

«Правительству нужно подготовить соответствующие предложения о поддержке. Хотел бы, чтобы курирующий вице-премьер и министр спорта занялись этим и доложили мне свои предложения», — заявил Медведев.

Все бы ничего, но Мутко пожизненно запрещено присутствие на Олимпийских играх в любом качестве. Таково решение исполкома МОК, которое вряд ли будет обжаловано. Значит, вице-премьер точно не сможет вести с комиссиями МОК какую-либо переписку от своего имени, и тем более не поедет в Пхенчхан (разве что для присутствия в Русском доме). То есть быть эффективным руководителем в вопросе подготовки к Играм лично Мутко точно не сможет, и теперь, согласно возложенной на него ответственности, должен предложить обязанности на другого человека или на структуру.

Олимпийский комитет России тут не помощник — организация лишилась признания МОК и тоже теперь не может полноценно заниматься отправкой олимпийской команды. Министерство спорта и его сотрудники, лишенные права на поездку в Пхенчхан, также вряд ли подходят для этой функции. Кто станет отвечать за решение оперативных вопросов с МОК и отправит нашу команду в Пхенчхан — пока неясно.

Виталий МУТКО как официальное лицо в Корею точно не поедет | Источник: AFP 2017

КТО ЗАПЛАТИТ ЗА КОМАНДИРОВКУ

Президент МОК Томас Бах уже пообещал, что МОК полностью возьмет на себя расходы на проживание и питание наших спортсменов в олимпийской деревне, а также их транспортировку в Пхенчхан. Помимо спортсменов, МОК компенсирует расходы и для части обслуживающего персонала. Сколько именно человек из числа тренеров, медицинского персонала и сервисменов поедут за счет МОК, а сколько — за наш счет, пока неясно. Очевидно, это станет предметом переговоров.

В принципе, МОК не так уж сильно идет нам навстречу. Проживание и питание в олимпийской деревне бесплатно для членов абсолютно всех национальных команд. Авиаперелет в нормальных обстоятельствах оплатил бы ОКР, теперь эти затраты ложатся на МОК. Технических вопросов возникает масса: придется ли нашим спортсменам лететь всем вместе, или МОК готов будет платить за перелеты небольшими порциями и из разных мест? Ведь места проведения заключительных предолимпийских сборов у многих команд разные, и более того, многие захотят приехать в Пхенчхан не к самому началу Игр, а к моменту собственных стартов.

Томас БАХ обещал оплатить перелет, проживание и питание российских спортсменов | Источник: AFP 2017

В ЧЕМ ВЫСТУПАТЬ

По решению исполкома МОК, наши спортсмены должны выступать на Играх в нейтральной форме. То есть комплекты, которые были сшиты официальным экипировщиком и имеют логотип ОКР и надпись «Россия», точно теперь не актуальны. В лучшем случае, наши олимпийцы смогут их продемонстрировать на церемонии закрытия Игр. Но, во-первых, это еще не точно и будет зависеть от сроков восстановления ОКР. Во-вторых, сомнительна необходимость выдачи нашим олимпийцам полных комплектов экипировки из нескольких десятков наименований, если надеть в итоге они смогут только парадную форму и на один день.

По информации портала Inside the Games, МОК уже поручил одному из своих партнеров разработать форму для олимпийских спортсменов из России. Эскизов этой формы пока никто не видел, однако шуток в Сети появилось множество. Как бы там ни было, партнеру МОК теперь придется представить нашим спортсменам полные комплекты формы: парадную для участия в церемониях, повседневную, короткий вариант для нахождения в помещениях и так далее.

Кроме того, встает вопрос еще и соревновательной формы — той, в которой наши спортсмены будут выступать. На ней в теории компаниями-спонсорами тоже должна была быть нанесена надпись «Россия» и национальная символика. Теперь, если это технически возможно, эту символику уберут, либо придется экстренно выпускать новую форму. Это уже забота спонсоров.

Этот вариант формы сборной России больше не актуален | Источник: Спорт-Экспресс

ЧТО БУДЕТ С РУССКИМ ДОМОМ

«Русский дом» на Играх не связан с МОК. Отстранение ОКР не должно повлиять на его функционирование в Пхенчхане. Помешать тут могут только хозяева Олимпиады — корейцы. Но они, похоже, рады видеть у себя Россию в любом качестве.

В этих обстоятельствах «Русский дом» может сыграть ключевую роль и превратиться в центр нашей жизни в Пхенчхане. Тут никто не помешает российским чемпионам и призерам Игр переодеться в национальную форму от официального экипировщика, завернуться в флаг и услышать гимн в свою честь. Также все официальные лица, которым МОК не даст аккредитации, вполне могут стать гостями «Русского дома» и тут насладиться пребыванием на Олимпиаде.

Александр ЛОГИНОВ уже отбыл дисквалификацию за допинг, но может все равно не поехать в Корею | Источник: AFP 2017

КАК ОТСУДИТЬ ПРАВО НА СТАРТ

Как стало известно «СЭ», наши спортсмены, которые могут быть не допущены МОК из-за отбытых в прошлом допинговых дисквалификаций, уже готовят иски в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). В их числе конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, а также биатлонисты Ирина Старых и Александр Логинов. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что будет бороться за права и нашего лучшего спринтера Натальи Матвеевой.

Перспективы обжалования решения исполкома МОК в CAS весьма сомнительны. Это точно не будет так просто и однозначно, как год назад перед Играми-2016 в Рио. Однако попытаться все равно стоит. Ведь речь идет о нарушении прав спортсменов, которых дважды пытаются наказать за один и тот же проступок.